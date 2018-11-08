Red Dead Redemption 2'deki Bütün Gizli Şapka ve Maskeler

"Oyunun sadece hikayesini tamamlamak yetmez, tamamını keşfetmeliyim."diyenleri görebilir miyiz?

Red Dead Redemption 2'de pek çok şapka ve maske var. Bunları oyun içindeki mağazalardan almak ya da üretmek mümkün. Bir de "Found (Bulunan)" kategorisinde bulunan şapkalar var. Bu şapkalar bir defa bulunduklarında kalıcı olarak koleksiyonunuza ekleniyorlar. Bu şapkalar ve maskeler haritaya dağılmış durumda.

TRICORN HAT

Haritada işaretli olan adaya gidin. Adaya gitmek için epey kuvvetli bir ata ya da bota ihtiyacınız olacak. Adada bulunan bir gemi yıkıntısı var. Yıkıntının arka tarafında da bu şapka.

MINER'S HAT

Madenci Şapkası adlı bu şapkayı bulmak için, haritada işaretli yere ulaşınca maden girişini arayın. İçeriyi görebilmek için yanınızda bir fener getirmeyi ihmal etmeyin. İçeri girdiğinizde bir piston göreceksiniz, onu kullanarak bazı taşları patlatın. Bir delik açılacak. Delikten süründüğünüzde şapkanıza kavuşacaksınız. Bu şapkanın kendi ışığı bulunuyor.

PAGAN SKULL MASK

Bu maskeyi bulmak çok kolay. Haritada işaretli yere gidin, Pagan işaretlerinin ortasında bu maskeyi bulacaksınız.

MORION HELMET

Bu antik başlığa ulaşmak için, Mount Hagen'in zirvesine ulaşmanız lazım. Yol işaretini M harfinin M'sine koyarsanız kolayca ulaşırsınız. Oraya gittiğinizde, günü kötü geçen bir iskelet bulun.

NEVADA HAT

Bu şapkayı bulmak için gerekenler: Haritada işaretli yere gitmek, Window Rock'ın yan tarafındaki devasa şelalenin arkasına dolanmak, o arada ölmemek. Burada ölmek çok kolay, o yüzden yavaş ilerlemekte fayda var. Şelalenin arkasındaki mağarada şapka sizi bekliyor olacak.

VIKING HELMET

Vikingler Amerika kıtasını çok daha önce keşfetmiş ancak çok uzak ve verimsiz olduğu için kolonileştirmekle uğraşmamışlardır. Haritada işaretlenmiş olan bölgede bir Viking mezarlığı bulunuyor. Orada yer altına inerseniz hem bu başlığı bulacaksınız hem de bir Viking tarağı ve güzel bir el baltası edineceksiniz.

PIG MASK

Haritada işaretli yere gittiğinzde, bir domuz cesedinin yanına asılmış bu maskeyi elde edebileceksiniz. Fark etmesi biraz zor olabilir, gözünüzü dört açmanızda fayda var.

CIVIL WAR HAT

Kaptan Amerika'nın başlığı... Şaka şaka. Amerikan İç Savaşı'ndan kalma bu şapka, haritada işaretli yerde bulunan yıkılmış bir kalenin içinde yer alıyor. Kalenin içindeki en büyük eve girin, bodruma inen merdivenleri takip edin. Merdivenlerin sonunda içinde şapkanın, özel bir bıçağın ve bir sürü cici lootun olduğu bir odaya çıkacaksınız.

SCARECROW HAT

Bu şapka da bulması oldukça kolay olanlardan. Haritada işaretli olan noktaya gidin, korkuluğun başından şapkasını uçurun, gidin düştüğü yerden alın, sonra da sinirlenmiş olan çiftçilerden kaçın. Sonradan sıkıntı yaşamak istemiyorsanız, işinizi gece vakti maske takıp görün.

CAT SKULL MASK

Haritada işaretli olan noktaya gidin. Oraya ulaştığınızda gözleriniz yarısı suya batmış bir baraka arasın. Barakanın içine girdiğinizde karşınıza çıkacak delikten emekleyerek geçin. Şapka başınızın üstünde, duvara asılı olarak bekliyor olacak.

RAM SKULL MASK

Oyundaki son şapka ise ana hikayeyi tamamladığınızda ve bütün haritaya eriştiğinizde açıklanıyor. Rathskeller Fork'a gidip terk edilmiş bir bahçe bulun. Maske bu bahçede olacak.

Burada da bir video var, şapka avında sizlere yardımcı olabilir: