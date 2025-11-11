Red Dead Redemption 2, En Çok Satan 4. Oyun Oldu: İşte Tarihin En Çok Satan Oyunları

Take Two, Red Dead Redemption 2'nin satış rakamlarını açıkladı. Popüler oyun, tüm zamanların en çok satan 4. oyunu olmayı başardı.

Ekim 2018’de piyasaya sürülen Rockstar imzalı Red Dead Redemption 2, tarihin en iyi oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor ve oyuncular tarafından inanılmaz seviliyor. Tabii ki bu durumun satışlara da yansıdığını görüyoruz. Öyle ki oyun bir süredir tarihin en çok satan oyunlarından biriydi.

Rockstar’ın çatı şirketi Take Two’nun geride bıraktığımız çeyreğe dair finansal raporu ise Red Dead Redemption’ın satışlarda önemli bir eşiği geride bıraktığını ortaya koydu. Oyun, en çok satanlar listesinde bir üst sıraya çıktı.

79 milyon satışla tarihin en çok satan 4’üncü oyunu oldu

Take Two tarafından yapılan açıklamalara göre Red Dead Redemption 2 oyunu, şimdiye kadar toplamda 79 milyon adet kopya satmayı başardı. Bu da onun, 78 milyon satan Mario Kart 8 / Deluxe’u geçmesiyle tüm zamanların en çok satan 4. oyunu olmasına olanak tanıdı.

Ağustosta açıklanan verilerde Red Dead Redemption 2 satışları 77 milyondaydı. 3 ayda 2 milyon daha satmayı başarmış. Oyunun Son 7 yılda çıkan tüm oyunlardan daha fazla sattığını da belirtmek gerekiyor. Öte yandan Take Two’nun aktardığna göre Red Dead Redemption serisinin genel satışları da 106 milyona çıkmış durumda.

PS5 portu olmamasına rağmen bu başarıyı yakalayabilen Red Dead Redemption’ın önünde 82,9 milyon satışa sahip Wii Sports bulunuyor. Yakında onu da geçerek ilk 3’e girme ihtimali yüksek. Ancak ilk 2 sıra uçuk seviyelerde olduğu için biraz zor gözüküyor.

Tüm zamanların en çok satan oyunları