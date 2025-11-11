Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Red Dead Redemption 2, En Çok Satan 4. Oyun Oldu: İşte Tarihin En Çok Satan Oyunları

Take Two, Red Dead Redemption 2'nin satış rakamlarını açıkladı. Popüler oyun, tüm zamanların en çok satan 4. oyunu olmayı başardı.

Red Dead Redemption 2, En Çok Satan 4. Oyun Oldu: İşte Tarihin En Çok Satan Oyunları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ekim 2018’de piyasaya sürülen Rockstar imzalı Red Dead Redemption 2, tarihin en iyi oyunlarından biri olarak nitelendiriliyor ve oyuncular tarafından inanılmaz seviliyor. Tabii ki bu durumun satışlara da yansıdığını görüyoruz. Öyle ki oyun bir süredir tarihin en çok satan oyunlarından biriydi.

Rockstar’ın çatı şirketi Take Two’nun geride bıraktığımız çeyreğe dair finansal raporu ise Red Dead Redemption’ın satışlarda önemli bir eşiği geride bıraktığını ortaya koydu. Oyun, en çok satanlar listesinde bir üst sıraya çıktı.

79 milyon satışla tarihin en çok satan 4’üncü oyunu oldu

art

Take Two tarafından yapılan açıklamalara göre Red Dead Redemption 2 oyunu, şimdiye kadar toplamda 79 milyon adet kopya satmayı başardı. Bu da onun, 78 milyon satan Mario Kart 8 / Deluxe’u geçmesiyle tüm zamanların en çok satan 4. oyunu olmasına olanak tanıdı.

Ağustosta açıklanan verilerde Red Dead Redemption 2 satışları 77 milyondaydı. 3 ayda 2 milyon daha satmayı başarmış. Oyunun Son 7 yılda çıkan tüm oyunlardan daha fazla sattığını da belirtmek gerekiyor. Öte yandan Take Two’nun aktardığna göre Red Dead Redemption serisinin genel satışları da 106 milyona çıkmış durumda.

PS5 portu olmamasına rağmen bu başarıyı yakalayabilen Red Dead Redemption’ın önünde 82,9 milyon satışa sahip Wii Sports bulunuyor. Yakında onu da geçerek ilk 3’e girme ihtimali yüksek. Ancak ilk 2 sıra uçuk seviyelerde olduğu için biraz zor gözüküyor.

Tüm zamanların en çok satan oyunları

  1. Minecraft - 350 milyon
  2. GTA V - 220 milyon
  3. Wii Sports - 82,9 milyon
  4. Red Dead Redemption 2 - 79 milyon
  5. Mario Kart 8 / Deluxe - 78,02 milyon
  6. PUBG: Battlegrounds - 75 milyon
  7. Terraria - 64 milyon
  8. The Witcher 3: Wild Hunt - 60 milyon
  9. Super Mario Bros. - 58 milyon
  10. Human: Fall Flat - 55 milyon
Bugüne Kadar Toplam Kaç GTA 5 Satıldığı ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı Bugüne Kadar Toplam Kaç GTA 5 Satıldığı ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı
Rockstar Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

GPT 5.1 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim