Bugüne Kadar Toplam Kaç GTA 5 Satıldığı ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı

Take Two, bugüne kadar toplam kaç GTA oyunu ve kaç GTA 5 satıldığını açıkladı. Şirket, GTA 5'in çıkışından bu yana inanılmaz bir para kazandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın Kasım 2026’ya ertelenmesi oyunseverleri üzmüşken Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two, 2. çeyreğine dair veriler paylaştı. Dev şirket, bu açıklamalarda tarihin en çok satan oyun serilerinden biri olmayı başaran Grand Theft Auto, yani GTA serisinin son satış verilerini de bizlerle buluşturdu.

Paylaşılan veriler, GTA serisinin şirkete inanılmaz miktarda para kazandırdığını gösteriyor. Aynı zamanda 12 yıllık GTA 5’in hâlâ yüksek satışlara imza attığı da görülebiliyor. Gelin GTA serisi hakkında paylaşılan bilgilere bakalım.

GTA 5 çıktığından beri 10,2 milyar dolar para kazanıldı, toplamda 220 milyon GTA 5 satıldı

  • Toplamda 460 milyon GTA oyunu satıldı
  • GTA 5 satışları 220 milyona ulaştı
  • GTA 5 çıktığından beri 10,22 milyar dolar para kazanıldı
  • GTA: The Trilogy – Definitive Edition 30 milyondan fazla sattı

Take Two tarafından paylaşılan mali verilere göre şirket, tarihin en çok satan oyunlarından olan GTA 5 çıktığından bu yana 10,22 milyar dolar gibi büyük bir miktarı kazanmayı başardı. Geride bıraktığımız 3 ayda ise serinin 172 milyon dolar kazandırdığı bildirildi. Bu kazanç, GTA 5, GTA Online işlemleri ve yeni remastered GTA üçlemesinden geliyor.

Toplam seri satışlarına baktığımızda bugüne kadar toplam 460 milyon GTA oyunun satıldığını görüyoruz. Öte yandan sadece GTA 5’in satışları ise 220 milyona çıkmış durumda. GTA 5’in tarihin en çok satan 2. Oyunu olduğunu belirtelim. Son olarak efsane GTA üçlemesini içeren GTA: The Trilogy – Definitive Edition ise 30 milyondan fazla satmayı başarmış.

Rockstar, GTA 6’nın ertelenmesinin ardından satışlarının düşmemesi için hamleler yaparak Noel zamanında kullanıcıları oyunlara çekmeye çalışacak. GTA 5’in bu ay PS Plus’a geldiğini göreceğiz. Öte yandan GTA Online’da da bazı promosyonlar olacak. GTA 6’yı görmemize daha 1 yıldan fazla olduğunu düşünürsek GTA 5 satışlarının devam edeceğini söyleyebiliriz.

