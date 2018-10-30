  • Red Dead Redemption 2'de Pek Kimsenin Bilmediği İpuçları

Red Dead Redemption 2'yi Profesyonel Oyuncular Gibi Oynamanızı Sağlayacak İpuçları ve Kontrol Hileleri

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Dün sizlerle hile kodlarını paylaştığımız Red Dead Redemption 2 için şimdi de birkaç minik ipucu ve kontrol hilesi paylaşacağız.

Cloud_Motion isimli Reddit kullanıcısı, Rockstar'ın Red Dead Redemption 2 oyuncularının işlerini kolaylayştıracak küçük 'numaralarını' keşfederek liste halinde yayınladı.

Red Dead Redemption 2'den Hayatınızı Kurtaracak İpuçları

  • Start butonuna basılı tutarsanız direkt olarak harita açılır.
  • Menü içerisinde O/B butonuna basılı tutarsanız direkt olarak oyuna dönersiniz.
  • Atınızın arkasına birden fazla kostüm atıp taşıyabilirsiniz.
  • Silahınızı geri koymak için L1/LB'ye basmak yerine hızlıca 2 kere basarsanız güzel bir hareket çekersiniz.
  • R2/RT'ye hafifçe bastığınızda direkt olarak deadeye moduna girersiniz.
  • Elinizde silah varken yukarı dijital butona basarsanız bir el havaya ateş eder, kalabalığı korkutursunuz.
  • Sol dijital butona iki kere basarsanız yan görevleri görüntülersiniz.
  • Aşağı butona basılı tutmak, radar opsiyonlarının açılmasını sağlayacaktır.
  • Gizlilik için yüzünüzü tam kapatan bir maske, yarım bandanadan daha etkilidir.
  • Atla veya yaya olarak koşarken X/A tuşuna düzgün periyotlarla basarsanız çok fazla yorulmazsınız. Keza atınız da öyle...
  • FPS modundayken aşağı tuşuna basarsanız gez, göz ve arpacık moduna geçersiniz.
  • At arabası veya tren soyarken ıslık çalarsanız atınız sizi takip eder. Kaybetmemiş olursunuz.
  • Elinizde silah varken sol dijital butonla sağ veya soldan nişan alma opsiyonunu değiştirirsiniz.
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Kaynak : https://rockstarintel.com/red-dead-redemption-2-hidden-controls-and-tricks/
Etiketler: red dead redemption 2
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