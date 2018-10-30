Red Dead Redemption 2'de Pek Kimsenin Bilmediği İpuçları

Cloud_Motion isimli Reddit kullanıcısı, Rockstar'ın Red Dead Redemption 2 oyuncularının işlerini kolaylayştıracak küçük 'numaralarını' keşfederek liste halinde yayınladı.
Red Dead Redemption 2'den Hayatınızı Kurtaracak İpuçları
- Start butonuna basılı tutarsanız direkt olarak harita açılır.
- Menü içerisinde O/B butonuna basılı tutarsanız direkt olarak oyuna dönersiniz.
- Atınızın arkasına birden fazla kostüm atıp taşıyabilirsiniz.
- Silahınızı geri koymak için L1/LB'ye basmak yerine hızlıca 2 kere basarsanız güzel bir hareket çekersiniz.
- R2/RT'ye hafifçe bastığınızda direkt olarak deadeye moduna girersiniz.
- Elinizde silah varken yukarı dijital butona basarsanız bir el havaya ateş eder, kalabalığı korkutursunuz.
- Sol dijital butona iki kere basarsanız yan görevleri görüntülersiniz.
- Aşağı butona basılı tutmak, radar opsiyonlarının açılmasını sağlayacaktır.
- Gizlilik için yüzünüzü tam kapatan bir maske, yarım bandanadan daha etkilidir.
- Atla veya yaya olarak koşarken X/A tuşuna düzgün periyotlarla basarsanız çok fazla yorulmazsınız. Keza atınız da öyle...
- FPS modundayken aşağı tuşuna basarsanız gez, göz ve arpacık moduna geçersiniz.
- At arabası veya tren soyarken ıslık çalarsanız atınız sizi takip eder. Kaybetmemiş olursunuz.
- Elinizde silah varken sol dijital butonla sağ veya soldan nişan alma opsiyonunu değiştirirsiniz.