Red Dead Redemption 2'nin PC Sürümünden Beklenen Fragman

Rockstar Games, açık dünya tabanlı fenomen oyunu Red Dead Redemption 2’nin PC versiyonundan ilk fragmanı yayınladı. Fenomen yapım, 5 Kasım'da PC ve 19 Kasım'da ise Google Stadia platformu için çıkış yapacak.

Rockstar Games, açık dünya tabanlı fenomen oyunu Red Dead Redemption 2’nin PC versiyonundan ilk fragmanı yayınladı. Fenomen yapım, 5 Kasım'da PC ve 19 Kasım'da ise Google Stadia platformu için çıkış yapacak.

Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüyle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen efsane oyunun minimum sistem gereksinimleri ve Türkiye satış fiyatı, geçtiğimiz hafta itibarıyla belli olmuştu.

RDR2’nin PC sürümüne dair ekran görüntülerini kısa bir süre önce yayınlayan Rockstar Games, şimdi de fragmanı serbest bıraktı. En yeni grafik ve teknik geliştirmeleri içerecek olan oyun, Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin destansı hikayesini çok daha gerçekçi bir şekilde aktaracak.

PC kullanıcıları, Red Dead Redemption 2’yi 4K çözünürlükte saniyede 60 karelik akış ile oynayabilecekler. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisine sahip olacağı açıklanan yapım, Rockstar Advanced Game Engine oyun motorunu kullanacak. Ayrıca oyundaki kar izleri, yansımalar, gölgeler, ağaçlar ve kıyafet dokuları, muazzam seviyede gerçekçi görünecek.

5 Kasım tarihinde PC platformunda satışa çıkacak olan Red Dead Redemption 2’nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 Bit)

Intel Core i5 2500K 3,3 GHz / AMD FX-6300

AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770

2 GB VRAM

8 GB RAM

150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

Windows 10 (64 Bit)

Intel Core i7 4770K 4 Core 3,5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X

AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060

6 GB VRAM

12 GB RAM

150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 PC Sürümü için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz: