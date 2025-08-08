Red Dead Redemption 2, dünya çapındaki toplam satış rakamlarıyla Pokémon’u geride bırakarak tüm zamanların en çok satan 6. video oyunu olmayı başardı. Rockstar Games’in efsanevi oyunu, bugüne kadar 77 milyon adet satmış durumda.

Rockstar Games’in 2018 yılında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2, oyun tarihinde bir dönüm noktasına daha ulaştı. Son açıklanan satış verilerine göre oyun, 77 milyon ile tüm zamanların en çok satan 6. video oyunu unvanını elde etti. Böylece Red Dead 2, Pokémon’un en çok satan oyununu geride bırakarak listede bir basamak daha yükseldi.

Bu başarının arkasında hem teknik olarak kusursuza yakın bir açık dünya deneyimi hem de derin hikâye anlatımı yatıyor. Oyunculara sunduğu detaylı atmosfer, karakter gelişimi ve gerçekçilik unsurları, oyunun yıllar geçmesine rağmen hâlâ aktif olarak oynanmasını sağlıyor. Red Dead Redemption 2, sadece bir oyun değil, adeta dijital bir western efsanesi olarak kabul ediliyor.

Red Dead 2’nin bu başarısı aynı zamanda Rockstar Games’in GTA serisi dışındaki oyunlarının da kalıcı etki yaratabildiğinin bir göstergesi. Satış başarısının, özellikle yeni nesil konsol ve PC oyuncuları arasında artarak devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca oyunun Game Pass ve Steam kampanyaları gibi dönemsel erişimlerle daha da geniş kitlelere ulaştığı biliniyor.