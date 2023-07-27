Rockstar'ın internet sitesine yeni bir Red Dead Redemption logosu ve kod adı ekledi. Bu güncelleme, Red Dead Redemption Remastered'ın çıkacağına dair iddiaları güçlendirdi.

ABD merkezli oyun devi Rockstar Games, dünya çapında milyonlarca insan tarafından oynanan oyunlara sahip. 2010 yılında piyasaya sürülen, hâlen oyuncular tarafından çok sevilen Xbox 360 ve PS3 efsanesi Red Dead Redemption oyunu da bunlardan biri.

Şimdi ise bu oyunla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Rockstar’ın sitesinde yaptığı bir değişiklik, hayranların uzun süredir beklediği bir gelişmenin yaşanabileceğini ortaya koydu.

Red Dead Redemption Remastered gelebilir!

Tez2 isimli Twitter kullanıcısına göre Rockstar, geçtiğimiz saatlerde, internet sitesinde bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle, yeni bir Red Dead Redemption logosunun eklendiği ifade edildi. Ayrıca, “RD1RSP” kod adının da eklendiği ifade edildi. Buradaki “R” harfinin de günümüze uyarlanarak çıkarılan oyunlarda kullanılan “remaster” ibaresini gösterebileceği ifade edildi. Bu iki yeniliğin ardından da oyunun gelebileceği söylentileri iyice arttı.

Red Dead Redemption’ın remastered bir versiyonunun geleceği iddiaları ilk kez çıkmıyor. Geçen ay Kore’de oyunun derecelendirildiği görülmüş, Red Dead Redemption Remastered’ın çıkabileceği öne sürülmüştü. Bugünkü bilgilerle de iddialar daha da güçlenmiş oldu.

Red Dead Redemption’ın yeniden çıkış yapması, milyonlarca insanın oyunu deneyimlemesine olanak tanıyabilir. PS4 ve PS5’teki 100 milyondan fazla kullanıcı oyunu oynayamıyor. Aynı zamanda bilgisayar için çıkış yapmaması da PC oyuncularının yapıma ulaşmasına engel oluyor.