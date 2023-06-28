Red Dead Redemption'ın sadece konsollar için yayınlanan ilk oyunu, Güney Kore'de her nedense bir anda yeniden derecelendirildi. Söz konusu gelişme, oyunun remastered sürümünün geleceğine ipucu olarak değerlendirildi.

Oyuncuların yıllardır beklediği o haber en sonunda gelecek gibi duruyor. İkinci oyunuyla oyun dünyasında hem hikâye anlatımı, hem grafikler hem de canlı dünyasıyla yeni bir eşik belirleyen Red Dead Redemption serisinin ilk oyunu, yenilenmiş bir şekilde tekrar piyasaya sürülebilir.

Bu yönde beklentimiz özellikle GTA üçlemesinin yenilenmesinin ardından daha da artmıştı. En sonunda beklentiyi destekleyen bir gelişme yaşadı. Güney Kore’nin Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi, her nedense ilk Red Dead Redemption oyunu için yeniden derecelendirmede bulundu.

Şimdilik sadece konsol sürümü ortaya çıktı:

“CC-NV-230615-001” numarasıyla yapılan yeni değerlendirmede başvuranın Take-Two Interactive olduğu ve ilgili oyunun Red Dead Redemption olduğu paylaşıldı. Derecelendirme numarasında da küçük bir detay bulunuyordu.

Güney Kore’de konsol oyunlarının derecelendirmesinde “NV”, PC oyunlarının derecelendirmesinde ise “NP” ibaresi yer alıyor. Red Dead Redemption’ın derecelendirmesindeki NV ibaresi de bu değerlendirmenin konsol sürümünde yapıldığını gösteriyor.

Tabii bu, oyunun yeniden sadece konsollar için yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Rockstar, PC sektörünün lider ismi olmayı da sürdürdüğünden bilgisayar oyuncularını büyük ihtimalle göz ardı etmeyecektir.

Güney Kore, Red Dead Redemption’ı “reşit olmayanlar için uygunsuz” olarak derecelendirdi:

Komite, oyunun doğrudan cinsel ifadeler, cinsel ilişkiyi tasvir eden sahneler, aşırı şiddet, vücut hasarı, suç, küfürlü ifadeler, kumar, korku ve uyuşturucu içerik gerekçesiyle oyunun reşit olmayan bireyler için uygun olmadığını kararlaştırdı. Bu da oyunun Güney Kore’de 19 yaşından küçük kişiler için tavsiye edilmeyeceği anlamına geliyor.