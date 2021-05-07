Bir dönemin efsaneleşen çizgi dizisi Red Kit, neredeyse 30 yıl sonra yeniden ekranlara dönüyor. Yeni serinin neler sunacağı bilinmiyor olsa da çocukluğunu 90'lı yıllarda geçirmiş nesil, bu haberle şimdiden heyecanlanmaya başlamış durumda.

Çocukluğu 90'lı yıllarda geçmiş olan okurlarımız, Red Kit olarak bilinen bir çizgi film karakterini çok iyi bilirler. 90'lardan önce çocuk olan kişilerin daha çok çizgi roman şeklinde tanıştıkları Red Kit, 90'lı yıllar ve sonrasında da bir neslin en favori çizgi filmleri arasında yer almıştı. Şimdiyse yıllar sonra, Red Kit efsanesinin yeniden ekranlara döneceği açıklandı. Yepyeni serinin neler sunacağı şu an için bilinmiyor.

Federation Entertainment tarafından üstlenilen yapım, dünyaca ünlü oyuncu Michael Youn'u da yapımcı olarak karşımıza çıkaracak. Çalışmalarına başlanan yeni Red Kit serisi ile somut bir bilgi ise şu an için mevcut değil. Yani diziden bir ekran görüntüsü ya da ufak bir fragmana sahip değiliz.

Yalnız kovboyumuzun maceraları geri dönüyor

Red Kit, çizgi diziye ismini veren Red Kit isimli bir kovboyun hayatına odaklanıyor. "Yalnız kovboy" olarak bilinen ve gölgesinden bile hızlı ateş edebilen Red Kit, suçluları avlama konusunda da çok iyi işler çıkarmaktadır. Bu bağlamda özellikle de "Dalton Kardeşler" olarak bilinen ve farklı özelliklere sahip olan 4 suçlu kardeşin peşinden hiçbir zaman ayrılmayan Red Kit, yeni bölümlerde de sevimli köpeği Rin Tin Tin ve sadık atı Düldül ile bu dörtlünün peşine düşecek gibi görünüyor.

Red Kit'in yeni bölümlerinin ne zaman hazır olacağı ve bu bölümlerin nerede yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak yeni bölümler yayınlanana kadar Red Kit'in bugüne kadar yayınlanmış olan birbirinden eğlenceli bölümlerini izlemek isterseniz, YouTube ya da Netflix gibi platformları kullanabilirsiniz.