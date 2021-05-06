Netflix, yaz mevsimi boyunca yayınlayacağı tüm filmlerini açıkladı. 20'den fazla filmi abonelerinin beğenisine sunacak olan platform, kullanıcılara bu dönemde nefes aldırmayacak gibi görünüyor.

Son yıllarda dizi ve film izleme alışkanlıklarımızı tümüyle değiştiren Netflix, yaptığı çalışmalarla abonelerine mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için elinden geleni ardına koymuyor. Bu bağlamda her ay onlarca yeni içeriği kullanıcıyla buluşturan platform, böylelikle sürekliliği de sağlamış oluyor. Yayınladığı içeriklerle ilgili yeni bir açıklama yapan şirket, bu açıklama kapsamında yaz mevsimi boyunca yayınlayacağı tüm filmlerin tarihlerini ve bu filmlerin neler olduğunu açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, platform kullanıcılarını çok hareketli bir yaz mevsimi beklediğini söyleyebiliriz. Zira özellikle de haziran ayı, film tutkunu Netflix kullanıcıları için önemli olacak. Bu bağlamda yaz boyunca 20'den fazla film yayınlayacak Netflix, bu içeriklerin en çoğunu haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki Netflix, yaz mevsiminde hangi filmleri yayınlayacak?

İşte Netflix'in yaz mevsimi boyunca yayınlayacağı filmler

Netflix'te mayıs ayında yayınlanacak filmler

Canavar Harmon (7 Mayıs)

Oksijen (12 Mayıs)

Penceredeki Kadın (14 Mayıs)

Ölüler Ordusu (21 Mayıs)

Baggio: İlahi At Kuyruğu (26 Mayıs)

Ghost Lab (26 Mayıs)

Mavi Mucize (27 Mayıs)

Netflix'te haziran ayında yayınlanacak filmler

Carnaval (2 Haziran)

Awake (9 Haziran)

Sihirli Ejder (11 Haziran)

Kaykaycı Kız (11 Haziran)

Bir Eksik (18 Haziran)

Zordur Bu Dünya (18 Haziran)

Kimsin Sen? (23 Haziran)

The Ice Road (25 Haziran)

The House of Flowers: The Movie (La Casa de Las Flores: La Pelicula)

Netflix'te temmuz ayında yayınlanacak filmler

Tek Çare Aşk (29 Temmuz)

Emekli Ajan (30 Temmuz)

Kızıl Gökler

Troll Avcıları: Titanlar Yükseliyor

Sevgilimden Son Mektup

Netflix'te ağustos ayında yayınlanacak filmler

Delidolu 3 (11 Ağustos)

Sweet Girl (20 Ağustos)

He's All That (27 Ağustos)

Beckett

Tarihi netleşmemiş filmler

Korku Sokağı Üçlemesi

Bob Bross: Küçük Mutlu Ağaçların Ressamı

Gürültü Ailesi

Vivo

Netflix'in yazın yayınlayacağı bazı dizilerin konuları şöyle olacak

Ölüler Ordusu (21 Mayıs)

Önümüzdeki günlerde Netflix kullanıcıları ile buluşacak Ölüler Ordusu isimli film, zombi salgını etkisi altında olan dünyada planlanmış devasa bir soygunu anlatıyor. Bir grup paralı askerin Las Vegas'ta planladıkları bu hırsızlık planı, eşi benzeri görülmemiş büyüklükte olacak.

Mavi Mucize (27 Mayıs)

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Mavi Mucize, yetimhane sahibi bir adam ve yetimhanesinde kalan çocuklar ile bir balıkçının hikayesine odaklanıyor. Batmak üzere olan yetimhanenin kurtuluşu, balıkçı ile yetimhane üyelerinin arasında yarışmanın sonucuna bağlı.

Awake (9 Haziran)

İlginç bir konusu olan Awake, dünya genelinde yaşanan bir sorundan sonra uyuma yetisini kaybeden insanların yaşadıkları olayları anlatıyor. Bu kapsamda eski bir eski asker ile onun ailesine odaklanan film, haziran ayının çok konuşulanlarından olacak gibi görünüyor.

Zordur Bu Dünya (18 Haziran)

Hint filmlerini seven Netflix abonelerinin ilgisini çekebilecek Zordur Bu Dünya, göçebe hayatı yaşayan bir gangster'in başına gelen olayları anlatıyor. İyi ya da kötü olmak arasındaki tercih, belki de hiçbir zaman bu kadar zor olmamıştır.

Kızıl Gökler

İsmiyle bile insanda garip bir his uyandıran Kızıl Gökler, gerilim dolu bir uçak kaçırma filmi. Gizemli bir hastalığı olan talihsiz bir kadın ile o kadının çocuğu, bir uçak yolculuğu sırasında hava korsanları tarafından rehin alınacaklardır. Kendini ve oğlunu korumak için harekete geçen kadın, gizemli yönlerini de bu sayede ortaya çıkarmış olacak.

Delidolu 3 (11 Ağustos)

Bir gençlik filmi olarak karşımıza çıkan çıkan Delidolu 3, ilk iki filmin büyük ilgi görmesinden sonra hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri yapımlardan bir tanesi. Film, klişelerle dolu olsa da kullanıcıların hoş vakit geçilmesini sağlayacak türden.

Sweet Girl (20 Ağustos)

Karısının şüpheli ölümünden sorumlu olan herkesi adalet karşısına çıkaracağına ant içen bir adam, bu süreçte ailesinde sağ kalan tek kişiyi, kızını da canı pahasına koruyacaktır.

Gürültü Ailesi

Esasında bir çizgi dizi olan Gürültü ailesi, bu yaz yine çok eğlenceli konuları ile bir film olarak Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Animasyonları seviyorsanız, bu yapım sizi gerçekten de eğlendirebilir.

Vivo

Netflix'in yaz mevsiminde yayınlayacağı başka bir animasyon filmi de Vivo. Biraz daha sanatsal bir yapım olarak karşımıza çıkacak olan film, bir adam ile o adamın yakın arkadaşı olan sevimli bir yaratığın maceralarını anlatıyor.