Ultra lüks tasarımlı Red Magic 11 Pro Golden Saga tanıtıldı

Golden Saga, standart oyun telefonlarından ayrılan lüks tasarımıyla öne çıkıyor. Altın, safir cam ve karbon fiber birleşimi koleksiyon hissi veriyor.

Red Magic 11 Pro Golden Saga, klasik oyun telefonu çizgisini geride bırakıp lüks odaklı bir tasarım anlayışı sunuyor. Cihazda süper otomobillerden ilham alan karbon fiber gövde ve safir cam arka panel kullanılıyor. Parlak metal çerçeve ve özel renk tonu, modeli ilk bakışta ayırt edilir kılıyor.

Premium detaylar yalnızca dış tasarımla sınırlı değil. Golden Saga’nın soğutma sisteminde altın kaplama buhar odası ve özel sıvı soğutma bileşenleri yer alıyor. Bu hem performans vurgusu yapıyor hem de “gösterişli” tasarım dilini teknik tarafa taşıyor.

Altın kaplama güç tuşu, logo ve özel aksesuarlar da bu modelin sınırlı üretim kimliğini güçlendiriyor. Red Magic, Golden Saga ile yalnızca güçlü bir oyun telefonu değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan bir premium cihaz sunmayı hedefliyor.