Reddit, gece saatlerinde çöktü. Kullanıcılar 4 saat civarı süre boyunca platforma erişemedi. Sorun, neyse ki düzeltildi.

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Reddit, geçtiğimiz saatlerde büyük bir erişim sorunuyla gündeme geldi. Öyle ki gece yarısına doğru başladığı tahmin edilen problem, binlerce kişinin platforma erişememesine neden oldu.

Erişim sorunu, Reddit’in hem web sitesinde hem de mobil uygulamasında yaşandı. Ayrıca saatler boyunca devam ettiği de gelen bilgiler arasında. 4 saat civarında sürdüğü tahmin ediliyor.

Reddit, sistemsel bir problemden kaynaklanan erişim sorununu düzelttiğini açıkladı

Dört saatin sonunda sabaha karşı nihayet platform düzelmeye başladı. Şirket de durum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada sorunu düzelttiğini ifade etti. Kullancılar da aynı şekilde artık erişim problemi yaşamadıklarını aktardılar.

Problem sırasında Downdetector üzerinden 47 bin civarı şikâyet vardı. Ayrıca X’ten de konuya ilişkin paylaşım yapan sayısı bir hayli fazlaydı. Yani küçük bir alanı değil, dünya çapındaki kullanıcıları etkileyen bir erişim sorunuydu.

Neden yaşandığına dair yapılan açıklamada ise şirket içindeki bir sistem sorunundan kaynaklandığı ifade edildi. Umarız bir daha bu tarz uzun süreli bir kesinti yaşanmaz.