Reddit, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, tarihinde ilk kez kâr ettiğini duyurdu. Reddit CEO'su, bunun başlıca nedenini de açıkladı.

Dünyanın en büyük forumlarından Reddit, 20 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. Şirket, geçtiğimiz gün bir etkinlik düzenledi ve 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Yayımlanan veriler, Reddit'in ilk kez kâr ettiğini gözler önüne serdi. Ayrıca Reddit'in aktif kullanıcı sayısında da ciddi bir artış vardı.

Reddit tarafından yapılan açıklamalara göre platformun üçüncü çeyrek geliri, 348,4 milyon dolar oldu. Bu paranın 29,9 milyon doları net kâr olarak kasada kaldı. Bu yılın başlarında borsaya giren, ilk çeyrekte 575 milyon dolar zarar bildiren şirket, üçüncü çeyrekte ilk kez kasasına para koyabildi.

Reddit'in aylık kullanıcı sayısı 100 milyona ulaştı

Reddit, aylık kullanıcı sayısında da yüzlerin güldüğünü gösteren bir açıklama yaptı. Şirketin açıklamasına göre üçüncü çeyrekte aktif kullanıcı sayısı, 97,2 milyondu. Yapılan açıklamaya göre bazı günler, 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşıldı. Bu veri, Reddit'in aylık kullanıcı sayısının yıllık bazda yüzde 47 artış gösterdiği anlamına geliyor.

Reddit CEO'su Steve Huffman, şirketin nasıl kâr ettiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre platformun kâr etmesini sağlayan başlıca neden, yapay zekâ destekli çeviri özelliğiydi. Huffman, yerleşik çeviri özelliğinin 2025 yılına kadar 30'dan fazla ülkeye genişletileceğini belirtti.