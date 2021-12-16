Reddit, bir süredir konuşulan ancak net bir gelişme yaşanmayan halka arz sürecini resmen başlattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) evrak sunan şirket, yakın bir gelecekte borsada listelenmeye başlayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Reddit, son dönemlerde daha çok sektörel büyümesine odaklanmış durumda. Bundan birkaç ay önce bir açıklama yapan ve 10 milyar dolar değerlemeye ulaştığını duyuran şirket, şimdi de halka arz sürecinin resmen başlatıldığını ilan etti. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC), içeriği gizli olan S-1 isimli halka arz kayıt evraklarını sundu.

Reddit yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, halka arz edilecek hisse senedi lot sayısının ve lot fiyatlarının henüz belli olmadığını duyurdu. Yasal düzenlemeler nedeniyle daha fazla konuşamayacaklarının altını çizen şirket, yakın zamanda teknoloji tutkunlarının bir numaralı gündemi haline gelecek gibi görünüyor.

Reddit'in halka arz edileceği aslında biliniyordu

Reddit'in SEC'e sunduğu evraklar, kimseyi şaşırtmadı. Çünkü şirket, bir süredir halka arz olacağı iddiaları ile gündemdeydi. Hatta Reddit CEO'su Steve Huffman, 10 milyar dolarlık değerlemeye ulaştıklarını açıkladığı sırada, platformun bir gün mutlaka halka arz edileceğini söylemişti. Yaşanan son gelişme, beklenen günün artık geldiği anlamına geliyor.

Reddit'in önünde uzun ama pek de zorlu olmayan bir süreç var. Şirket şimdi, yasal düzenleyicilerin yapacağı incelemeleri bekleyecek. Onay işlemlerinin tamamlanmasıyla da tüm yatırımcılar, borsada listelenecek Reddit'ten pay alabilecekler. Hisse senedi getirilerinin Reddit'i nereye taşıyacağını ise zaman gösterecek.