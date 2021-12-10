Reddit, 2021 Yılının En Çok Beğenilen Gönderilerini Açıkladı

Takvimlerimizde bir yılı daha ardımızda bırakmaya hazırlanırken bu yılı nasıl geçirdiğimize, neler yaşadığımıza ve gördüğümüze dair ipuçları sunan raporlar da gelmeye devam ediyor. 2021 yılının en basit özetini çıkaran son rapor, dünyanın en popüler sosyal mecralarından Reddit tarafından paylaşıldı.
Bugün paylaşılan Reddit Recap 2021, 2021 yılı boyunca yaşadığımız ve gördüğümüz çoğu önemli olayın bir özetini de bizlere sunmuş oldu. Bu yıl Reddit’te toplamda 366 milyon paylaşım, 2,3 milyar yorum ve 100 binden fazla aktif topluluğa ev sahipliği yapan platformun raporuna göre 2021’de Reddit’in ‘en’leri şu şekildeydi:
En fazla upvote’lanan gönderiler:
Reddit’te 2021 yılının en büyük olayı, GameStop hisselerinin WallStreetBets topluluğu tarafından resmen arşa çıkarılmasıydı.
- r/wallstreetbets: Times Square right now (Şu anda Times Square) – 431 bin upvote
- r/wallstreetbets: UPVOTE so everyone sees we got SUPPORT (UPVOTE’layın ki herkes desteğimiz olduğunu görsün) – 322 bin upvote
- r/wallstreetbets: GME YOLO update – Jan 28 2021 (GME YOLO güncellemesi – 28 Ocak 2021) – 286 bin upvote
- r/antiwork: Quit my job last night, it was nice to be home to make the kids breakfast and take them to school today! Off to hunt for a new opportunity, wish me luck :) (Dün gece işimden ayrıldım, bugün çocuklara kahvaltı hazırlamak ve onları okula götürmek için evde olmak güzeldi! Yeni bir fırsat için avlanmaya gidiyorum, şans dileyin :))
- r/nextfuckinglevel: Dodging a cash-in-transit robbery. The man has balls of steel (Para nakliyesi soygunundan kaçmak. Adamın çelik t*****ları var.
En çok upvote’lanan AMA’lar (Bana istediğini sor):
- I’m a lobster diver who recently survived being inside of a whale. AMA! (Yakın zamanda bir balinanın içinde hayatta kalan bir ıstakoz dalgıcıyım. Bana istediğini sor!) – 90,9 bin upvote
- I’m Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation and author of “How to Avoid a Climate Disaster.” Ask Me Anything. (Ben Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanı ve “Bir İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır” kitabının yazarıyım. Bana istediğini sor.) – 66,6 bin upvote
- Hi, I’m Todd Howard, Game Director and Executive Producer at Bethesda Game Studios. Ask Me Anything. Thanks! (Merhaba, ben Todd Howard, Bethesda Game Studios Oyun Direktörü ve Baş Yapımcısıyım. Bana istediğini sor. Teşekkürler!) - 38 bin upvote
En çok upvote’lanan RPAN canlı yayınları:
- r/animalsonreddit: M to the B - 22,8 bin upvote
- r/animasonreddit: Duck hatch livestream. The last two Eggs (Ördek yavrusu canlı yayını. Son iki yumurta) – 11,9 upvote
- r/animalsonreddit: Happy Beester Sunday – 11,4 bin upvote
En popüler konular:
- Kripto para
- En çok upvote’lanan: Who’s still holding $DOGE? (Kim hala $DOGE tutuyor?) – 80,3 bin upvote
- Oyun
- En çok upvote’lanan: boy gamer (erkek oyuncu) – 220 bin upvote
- Spor
- En çok upvote’lanan: Jon Rahm skips the ball across the pond for the hole-in-one! (Jon Rahm, tek seferde deliğe ulaşmak için topu göletin üzerinden atıyor!) – 101 bin upvote
- Evlilik
- En çok upvote’lanan: Mods are asleep, upvote this bridezilla (Modlar uyuyor, bu ‘gelizillayı’ upvote’layın) – 5 bin upvote
- Sağlık ve Fitness
- En çok upvote’lanan: After two and a half years, I’ve done it. I’ve reached my goal weight! I am over the moon and overcome with pride and joy. So grateful for this new life! (İki buçuk yıl sonra, başardım. Hedef kiloma ulaştım! Ayın üzerindeyim ve gurur ve sevinçle üstesinden geliyorum. Bu yeni hayat için çok minnettarım!) – 17,5 bin upvote
- Yemek ve İçecek
- En çok upvote’lanan: Mirror Glazed Mousse Cake (Aynalı Mousse Kek) – 69,5 bin upvote
- Filmler ve Televizyon
- En çok upvote’lanan: 'Dune’ Sequel Greenlit By Legendary For Exclusive Theatrical Release ('Dune' Devam Filmine Legendary Tarafından Yeşil Işık Yandı) – 107 bin upvote