Reddit, 2021 Yılının En Çok Beğenilen Gönderilerini Açıkladı

Günümüzün en büyük sosyal mecrası olan Reddit, 2021 yılı boyunca en çok beğenilen ve konuşulan konuları derlediği 2021 yıl özetini paylaştı. Yıl özeti, bu yılın en önemli olaylarından bazılarına da yer veriyor.

Takvimlerimizde bir yılı daha ardımızda bırakmaya hazırlanırken bu yılı nasıl geçirdiğimize, neler yaşadığımıza ve gördüğümüze dair ipuçları sunan raporlar da gelmeye devam ediyor. 2021 yılının en basit özetini çıkaran son rapor, dünyanın en popüler sosyal mecralarından Reddit tarafından paylaşıldı.

Bugün paylaşılan Reddit Recap 2021, 2021 yılı boyunca yaşadığımız ve gördüğümüz çoğu önemli olayın bir özetini de bizlere sunmuş oldu. Bu yıl Reddit’te toplamda 366 milyon paylaşım, 2,3 milyar yorum ve 100 binden fazla aktif topluluğa ev sahipliği yapan platformun raporuna göre 2021’de Reddit’in ‘en’leri şu şekildeydi:

En fazla upvote’lanan gönderiler:

Reddit’te 2021 yılının en büyük olayı, GameStop hisselerinin WallStreetBets topluluğu tarafından resmen arşa çıkarılmasıydı.

En çok upvote’lanan AMA’lar (Bana istediğini sor):

En çok upvote’lanan RPAN canlı yayınları:

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