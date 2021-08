Reddit CEO'su Steve Huffman, son yatırımcı turunda şimdiye kadar 410 milyon dolar yatırım topladıklarını açıkladı. Topladıkları parayı Reddit'i geliştirmek için harcayacaklarından bahseden Huffman, platforma yeni video ve ses özelliklerinin ekleneceğini söyledi.

Belirli ülkelerde çok popüler olan, Türkiye gibi bazı ülkelerde ise her geçen gün biraz daha popüler hale gelen Reddit isimli sosyal medya platformunun kurucusu ve CEO'su Steve Huffman, The New York Times'a verdiği bir röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Platform için bir yatırım turunda olduklarından söz eden Huffman, şu ana dek topladıkları 410 milyon dolarlık yatırım ile toplam değerlemelerinin 10 milyar doları aştığını açıkladı.

Huffman tarafından yapılan açıklamalara göre Reddit'in yatırım turu, henüz sona ermiş değil. Yani yetkililer, platform için fon toplamaya devam ediyorlar. Kendinden çok emin konuşan bir Reddit sözcüsü, yatırımların gelmeye devam edeceğini ve asla bu seviyede kalmayacağını söyledi. Şirket, yatırım turunda toplam 700 milyon dolarlık yatırım toplayacağına inanıyor.

Toplanan yatırımlarla Reddit'in geliştirilmesi sağlanacak

Steve Huffman, toplanan yatırımları nasıl değerlendireceklerine dair bazı açıklamalarda bulundu. Platform için yeni özellikler düşündüklerini söyleyen Huffman, Reddit'e video ve ses özelliklerinin ekleneceğini, ayrıca yapılacak çalışmalarla yeni kullanıcıların Reddit'e adapte olmalarının kolaylaşacağını belirtti.

Reddit CEO'su Huffman tarafından yapılan açıklamalarda dikkat çeken başka bir husus da vardı. Huffman, halka arz için planlama aşamasında olduklarını ancak kesin bir zaman çizelgesini henüz oluştıramadıklarını söyledi. Halka arzın yapabilen bütün büyük şirketler için önemli olduğunun altını çizen Huffman, Reddit'in de bir gün mutlaka halka arz edileceğini açıkladı.