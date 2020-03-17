Bir Reddit Kullanıcısı, Kağıttan Master Chief Figürü Yaptı

Reddit’te bir kullanıcı, toplamda 58 yaprak kağıdın kullanıldığı, 231 parçadan oluşan ve 20 saatten fazla sürede tamamlanan Master Chief figürü yaptı. Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşımsa çalıntı olduğu gerekçesiyle silindi.

Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyun türünün en önemli örneklerinden birisi olan Halo serisi, özellikle bir karakteriyle hafızalarımızda yer edinmiş durumda ve o karakter Master Chief. Oyun serisinde kendisine hayat verdiğimiz Master Chief, küçük yaşlardan beri resmen bir silah olmak üzere yetiştirildi.

Elbette karakterin hikâyesi onu kalbimize taşıyan ana şeylerden birisiydi. Öyle ki oyuncuların birçoğu bu karaktere olan sevgisini gerçek dünyaya da taşıyor. Sevgisini gerçek dünyaya taşıyan oyunculardan biri bugün Reddit'te ortaya çıktı.

Kağıttan yapılan Master Chief figürü:

İki gün önce Reddit üzerinden paylaşım yapan bir kullanıcı, kartvizit yapımında kullanılan kalın bir kağıt türünden Halo’dan tanıdığımız Master Chief’i yaptığını söyledi. Kullanıcı, kağıttan bir araya getirilen Master Chief’in toplamda 231 parçadan oluştuğunu belirtti ve bunu 20 saatten fazla sürede yaptığını söyledi.

Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşımsa şu anda yayında değil. Bunun nedeniyse paylaşımın ilk olarak kim tarafından yapıldığının bilinmemesi. Paylaşım altında yorumda bulunan birçok Reddit kullanıcısı, bu görselin daha önce birkaç farklı başlık altında paylaşıldığını ve görselin bu paylaşımı yapan kullanıcıya ait olmadığını belirtti.

Reddit dünyasında süren bu karmaşa bizi o kadar da ilgilendirmiyor zira Master Chief’i kağıt parçalarla bir araya getiren kişi her kimse eserini paylaşmak gerekiyor. Tabii ki bu eserin asıl sahibinin kim olduğunu bilmek isteriz ancak bu durum da konuyu çekici kılıyor.

İnsanları böylesine emek vermeye iten Halo serisinin son çıkan oyunu Halo: Reach, aynı zamanda PC için de yayınlanan ilk Halo oyunu olma unvanını taşıyor. Halo deneyimini tatmanızı sağlayacak Halo: Reach’in Steam sayfasına erişmek için bu bağlantıyı kullanabilir, Master Chief Collection’aysa buradan erişebilirsiniz.