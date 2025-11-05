Tümü Webekno
Oyuncu bilgisayarı gibi soğutma sistemi olan telefon RedMagic 11 Pro parçalarına ayrıldı

RedMagic 11 Pro parçalarına ayrıldı. Oyuncu bilgisayarlarını aratmayan sıvı soğutma sistemi ve donanım düzeni ortaya çıktı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Popüler teknoloji kanalı JerryRigEverything, RedMagic 11 Pro’nun içini açarak cihazın iç yapısını detaylıca gösterdi. Cihazın neredeyse tamamını kaplayan buhar odası, sıvı soğutma boruları ve metal plakalarla dolu.

Bu yapı, tıpkı bir oyuncu bilgisayarı gibi yüksek ısıya karşı direnç sağlıyor. Soğutma sistemi işlemciden doğrudan ısıyı çekip dışa aktararak uzun süreli oyun performansını koruyor.

Aktif fanlı sistemin yanı sıra pasif ısı dağıtıcı katmanlar da dikkat çekiyor. Bu tasarım mobil oyunlarda performansın düşmesini engelliyor ve cihazı serin tutuyor.

Telefon

