Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Uygun Fiyatlı Redmi 13 Alınır mı? İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi'nin giriş seviyesinde sunduğu Redmi 13 modeli, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken bir telefon. Peki Redmi 13 alınır mı? Özellikleri neler? Gelin bakalım.

Uygun Fiyatlı Redmi 13 Alınır mı? İşte Özellikleri ve Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok popüler olan Xiaomi bünyesindeki Redmi, uygun fiyata sunduğu telefonlarla kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen bir marka. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve ülkemizde de satın alınabilen Redmi 13 isimli telefon da bu “uygun fiyatlı” olarak nitelendirebileceğimiz cihazlardan biri.

Peki tam bir fiyat performans telefonu olarak nitelendirebileceğimiz giriş seviyedeki Redmi 13 modeli neler sunuyor? Nasıl özelliklere sahip ve fiyatı ne kadar? Bu modeli satın almanın mantıklı olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Redmi 13 ne zaman tanıtıldı?

a1

Xiaomi, Redmi 13 modelini 2024 yılının başında Redmi 13 serisinin giriş seviyedeki standart modeli olarak geldi. Çıkalı 2 yıla yakın bir süre olsa da hâlâ ülkemizde satın alınabilen bir model olduğunu söylemek gerek.

Redmi 13 tasarımı

NOT13
Boyutlar 168.6 x 76.3 x 8.3 mm
Ağırlık 205 gram
Renk Gece Siyahı, Altın, İnci Pembesi ve Okyanus Mavisi
Dayanıklılık IP53

Redmi 13 modeli, giriş seviyede bir telefon olsa da çoğu insan için yeterli bir tasarıma sahip. Önde delikli ekran ve kavisli köşe tasarımıyla gelen telefonun arkasında ise alt alta yerleştirilen 2’li kamera bulunuyor.

Cihazın 168.6 x 76.3 x 8.3 mm boyutları var. Ağırlığı ise 205 gram. IP53 suya ve toza dayanıklılık ile gelen telefonun Gece Siyahı, Altın, İnci Pembesi ve Okyanus Mavisi olmak üzere 4 renkle geldiğini belirtelim.

Redmi 13 ekranı

aekran
Boyutu 6,79 inç
Panel IPS LCD
Çözünürlük 1080 x 2460 piksel
Yenileme hızı 90 Hz

Telefonda 6,79 inç boyutunda IPS LCD bir ekran görüyoruz. Bu ekran 90 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2460 (FHD+) piksel çözünürlük ile yeterli bir görüntüleme deneyimini kullanıcıya sunuyor. 450 nit parlaklığı da ekleyelim.

Redmi 13 performansı

aperf
İşlemci MediaTek Helio G91 Ultra
RAM 6/8 GB
Depolama 128 / 256 GB

Redmi 13 modelinde giriş seviyedeki cihazların çoğunda gördüğümüz MediaTek Helio G91 Ultra işlemci bulunuyor. Bu işlemci, çok beklentisi olmayan kullanıcılar için tasarlandı. Günlük performans için yeterli diyebiliriz ancak yüksek beklentileriniz olmasın. İşlemciye 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ettiğini de ekleyelim.

Redmi 13 kamerası

akam
Arka kamera 108 MP (f/1,75) + 2 MP (f/2,4)
Ön kamera 13 MP (f/2,45)

Telefonun en öne çıkan özelliklerinden biri şüphesiz kamerası. Giriş segmentte olmasına rağmen arkada 108 MP’lik f/1,75 diyafram açıklığına sahip süper net ana kamera bulunuyor. Ona** 2 MP’lik f/2,4 açıklıkta makro kamera** eşlik ediyor. Önde ise 13 MP’lik f/2,45 açıklığında deliğe yerleştirilen selfie kamerası var.

Redmi 13 bataryası

abat
Batarya 5030 mAh
Hızlı şarj desteği 33W

Redmi 13 modeli, bu seviyedeki telefon için gayet iyi diyebileceğimiz 5030 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu bataryaya 33W’lık hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Güç adaptörünün kutuda yer almadığını ekleyelim.

Redmi 13 teknik özellikleri
Ekran 6,79 inç, 90 Hz, 1080 x 2460 piksel, 90 Hz, IPS LCD
İşlemci MediaTek Helio G91 Ultra
RAM 6/8 GB
Depolama 128 / 256 GB
Arka kamera 108 MP (f/1,75) + 2 MP (f/2,4)
Ön kamera 13 MP (f/2,45)
Batarya 5030 mAh (33W)
İşletim sistemi HyperOS
Boyutlar 168.6 x 76.3 x 8.3 mm
Ağırlık 205 gram
Renk Gece Siyahı, Altın, İnci Pembesi ve Okyanus Mavisi

Redmi 13 fiyatı

a2

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 10.799 TL
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Google'ın bilgisayar için Android işletim sistemi hakkında yeni açıklama

Google'ın bilgisayar için Android işletim sistemi hakkında yeni açıklama

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim