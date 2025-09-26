Uygun Fiyatlı Redmi 13 Alınır mı? İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi'nin giriş seviyesinde sunduğu Redmi 13 modeli, uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken bir telefon. Peki Redmi 13 alınır mı? Özellikleri neler? Gelin bakalım.

Türkiye’de de çok popüler olan Xiaomi bünyesindeki Redmi, uygun fiyata sunduğu telefonlarla kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen bir marka. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve ülkemizde de satın alınabilen Redmi 13 isimli telefon da bu “uygun fiyatlı” olarak nitelendirebileceğimiz cihazlardan biri.

Peki tam bir fiyat performans telefonu olarak nitelendirebileceğimiz giriş seviyedeki Redmi 13 modeli neler sunuyor? Nasıl özelliklere sahip ve fiyatı ne kadar? Bu modeli satın almanın mantıklı olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Redmi 13 ne zaman tanıtıldı?

Xiaomi, Redmi 13 modelini 2024 yılının başında Redmi 13 serisinin giriş seviyedeki standart modeli olarak geldi. Çıkalı 2 yıla yakın bir süre olsa da hâlâ ülkemizde satın alınabilen bir model olduğunu söylemek gerek.

Redmi 13 tasarımı

Boyutlar 168.6 x 76.3 x 8.3 mm Ağırlık 205 gram Renk Gece Siyahı, Altın, İnci Pembesi ve Okyanus Mavisi Dayanıklılık IP53

Redmi 13 modeli, giriş seviyede bir telefon olsa da çoğu insan için yeterli bir tasarıma sahip. Önde delikli ekran ve kavisli köşe tasarımıyla gelen telefonun arkasında ise alt alta yerleştirilen 2’li kamera bulunuyor.

Cihazın 168.6 x 76.3 x 8.3 mm boyutları var. Ağırlığı ise 205 gram. IP53 suya ve toza dayanıklılık ile gelen telefonun Gece Siyahı, Altın, İnci Pembesi ve Okyanus Mavisi olmak üzere 4 renkle geldiğini belirtelim.

Redmi 13 ekranı

Boyutu 6,79 inç Panel IPS LCD Çözünürlük 1080 x 2460 piksel Yenileme hızı 90 Hz

Telefonda 6,79 inç boyutunda IPS LCD bir ekran görüyoruz. Bu ekran 90 Hz yenileme hızı ve 1080 x 2460 (FHD+) piksel çözünürlük ile yeterli bir görüntüleme deneyimini kullanıcıya sunuyor. 450 nit parlaklığı da ekleyelim.

Redmi 13 performansı

İşlemci MediaTek Helio G91 Ultra RAM 6/8 GB Depolama 128 / 256 GB

Redmi 13 modelinde giriş seviyedeki cihazların çoğunda gördüğümüz MediaTek Helio G91 Ultra işlemci bulunuyor. Bu işlemci, çok beklentisi olmayan kullanıcılar için tasarlandı. Günlük performans için yeterli diyebiliriz ancak yüksek beklentileriniz olmasın. İşlemciye 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ettiğini de ekleyelim.

Redmi 13 kamerası

Arka kamera 108 MP (f/1,75) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera 13 MP (f/2,45)

Telefonun en öne çıkan özelliklerinden biri şüphesiz kamerası. Giriş segmentte olmasına rağmen arkada 108 MP’lik f/1,75 diyafram açıklığına sahip süper net ana kamera bulunuyor. Ona** 2 MP’lik f/2,4 açıklıkta makro kamera** eşlik ediyor. Önde ise 13 MP’lik f/2,45 açıklığında deliğe yerleştirilen selfie kamerası var.

Redmi 13 bataryası

Batarya 5030 mAh Hızlı şarj desteği 33W

Redmi 13 modeli, bu seviyedeki telefon için gayet iyi diyebileceğimiz 5030 mAh’lik bir bataryaya sahip. Bu bataryaya 33W’lık hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Güç adaptörünün kutuda yer almadığını ekleyelim.

Redmi 13 teknik özellikleri

Ekran 6,79 inç, 90 Hz, 1080 x 2460 piksel, 90 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Helio G91 Ultra RAM 6/8 GB Depolama 128 / 256 GB Arka kamera 108 MP (f/1,75) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera 13 MP (f/2,45) Batarya 5030 mAh (33W) İşletim sistemi HyperOS Boyutlar 168.6 x 76.3 x 8.3 mm Ağırlık 205 gram Renk Gece Siyahı, Altın, İnci Pembesi ve Okyanus Mavisi

Redmi 13 fiyatı