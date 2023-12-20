Xiaomi, yakın zamanda duyurulan Redmi 13C’yi Türkiye’de satışa sundu. Giriş seviye cihaz, vergisiz telefon kampanyasına dahil olacak bir fiyatla geldi.

Xiaomi, Redmi markası altındaki yeni telefonu Redmi 13C’yi yakın zamanda duyurmuştu. Genel anlamda POCO C65’i andıran ancak bazı farklılıklarla gelen giriş seviye cihaz, şimdi de Türkiye’de satışa sunuldu.

Redmi 13C, tahmin edebileceğiniz gibi giriş seviye olmasından dolayı çok iyi özellikler sunmuyor. Ancak fiyatına kıyasla kabul edilebilir olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 9.500 TL altı fiyata sahip olması nedeniyle vergisiz telefon uygulamasına dahil olması da bir artısı.

Redmi 13C neler sunuyor?

Normalde siyah, mavi, beyaz ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneğine sahip telefon, Türkiye’de şimdilik siyah renk ile satışa sunuldu. Damla çentik tasarımıyla karşımıza çıkan Redmi 13C, 6,74 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Telefonun boyutları ise 168 mm yükseklik, 78 mm genişlik, 8,09 mm kalınlık ve 192 g ağırlık olarak karşımıza çıkıyor.

İşlemci tarafında ise 12 nm MediaTek Helio G85 yonga setini görüyoruz. Ayrıca Arm Mali-G52 MC2 de GPU tarafında bizi karşılıyor. İşlemci, normalde 4/6/8 GB RAM ile eşleştirilmişti ancak Türkiye’de yalnızca 8 GB RAM satışa sunuldu. Depolamada da yalnızca 256 GB var.

Kameraya baktığımızda arkada üçlü kamera kurulumunun bizi karşıladığını görüyoruz. Şirket, burada 50 MP ana ve 2 MP makro kamera kullanmış. Önde ise çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Redmi 13C, 18W şarj desteğine sahip 5000 mAh’lik bataryayla geliyor. Xiaomi, kutudan 10W güç adaptörüyle çıktığını, 18W’lığın ayrı olarak satıldığını ekliyor. Çift SIM, Bluetooth 5.3, USB Type-C, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü de diğer özellikler arasında. Son olarak kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14’le çıktığını belirtelim.

Redmi 13C teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç,90 Hz, 1600x720, LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (18W) İşletim Sistemi MIUI 14 (Android 13)

Redmi 13C Türkiye fiyatı

8GB + 256 GB 8.499 TL

Redmi 13C, Xiaomi'nin resmî sitesi üzerinden satın alınabiliyor.