Xiaomi, ekim ayında tanıttığı yeni arayüzü HyperOS'in küreselde ilk hangi cihazlara geleceğini açıkladı. Güncellemenin 2024 başı yapılacağı da duyuruldu.

Xiaomi, geçtiğimiz ekim ayında MIUI 14’ün biraz değiştirilmiş versiyonu olan Android tabanlı HyperOS’i tanıtmıştı. Yeni arayüz, kullanıcıların işine yarayacak birçok önemli özelliği Xiaomi markası altındaki akıllı telefonlara getiriyordu.

Yeni arayüz, bir süredir Çin’de kullanımdaydı. Globalde ne zaman çıkacağı ise merak konusuydu. Şirket, X üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla HyperOS güncellemesi alacak ilk cihazları duyurdu. Çıkış takvimi de paylaşıldı.

HyperOS güncellemesi alacak ilk cihazlar

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12s

Xiaomi Pad 6

POCO F5

Xiaomi ve Redmi’yi içeren bu cihazlara ek olarak POCO markası altında güncellemeyi alacak ilk telefon da belli oldu. POCO tarafından yapılan açıklamaya göre F5 modeli yeni arayüz güncellemesini alacak.

HyperOS güncellemesi 2024’ün ilk çeyreğinde gelecek

Xiaomi, yaptığı açıklamada bu cihazların 2024’ün ilk çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacağını ifade etti. POCO ise tarihi açıklamadı. Şirket, POCO F5 modelinin ne zaman güncelleme alacağını ileri bir tarihte duyuracağını aktardı.

Xiaomi, hangi modellerin HyperOS güncellemesi alacağını aslında ekimde açıklamıştı. Şimdi ise ilk alacak modeller belli oldu. Tüm modelleri görmek için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz. Diğer modellere küresel çapta ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

HyperOS güncellemesi alacak diğer modeller için:

HyperOS neler sunuyor?