Redmi, bütçe dostu telefonu 14R'yi duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, makul fiyatı ile ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor. İşte Redmi 14R'nin fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte 14R olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkan Redmi 14R, bulunduğu segmentte ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Redmi 14R, 6.88 inç boyutlu bir ekrana ev sahipliği yapıyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Çentikli yapıdaki ekranda bulunan selfie kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Redmi 14R

Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alan Redmi 14R, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 5.160 mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj desteğine sahip değil. Telefonun işletim sistemi, Android 14 tabanlı HyperOS olarak açıklandı.

Redmi 14R, arka panele bakınca dörtlü kamera kurulumuna sahipmiş gibi görünüyor. Ancak bu yanıltıcı. Telefonun tek arka kamerası var ve o da 13 MP çözünürlük sunuyor. Telefonda gece çekimleri ve portre fotoğraflar için özel modlar da bulunuyor.

Redmi 14R teknik özellikleri:

Ekran 6.88 inç, HD+, 120 Hz, 600 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 4-6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP Batarya 5.160 mAh İşletim Sistemi Android 14 (HyperOS)

Redmi 14R fiyatı: