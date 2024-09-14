Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte 14R olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkan Redmi 14R, bulunduğu segmentte ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
Redmi 14R, 6.88 inç boyutlu bir ekrana ev sahipliği yapıyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Çentikli yapıdaki ekranda bulunan selfie kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor.
Karşınızda Redmi 14R
Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alan Redmi 14R, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 5.160 mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj desteğine sahip değil. Telefonun işletim sistemi, Android 14 tabanlı HyperOS olarak açıklandı.
Redmi 14R, arka panele bakınca dörtlü kamera kurulumuna sahipmiş gibi görünüyor. Ancak bu yanıltıcı. Telefonun tek arka kamerası var ve o da 13 MP çözünürlük sunuyor. Telefonda gece çekimleri ve portre fotoğraflar için özel modlar da bulunuyor.
Redmi 14R teknik özellikleri:
|Ekran
|6.88 inç, HD+, 120 Hz, 600 nit
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|RAM
|4-6-8 GB
|Depolama
|128-256 GB
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera
|13 MP
|Batarya
|5.160 mAh
|İşletim Sistemi
|Android 14 (HyperOS)
Redmi 14R fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|4 GB + 128 GB
|155 dolar
|6 GB + 128 GB
|210 dolar
|8 GB + 128 GB
|240 dolar
|8 GB + 256 GB
|270 dolar