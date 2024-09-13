Samsung, aşırı uygun fiyata satacağı yeni akıllı telefonu Galaxy M05'i resmen duyurdu. Telefon, uygun fiyatına paralel olacak özelliklerle donatıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy M serisi akıllı telefonlarına yeni bir üye daha ekledi. Galaxy M05 olarak isimlendirilen yeni model, aşırı uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler vadediyor?

Samsung Galaxy M05, 6.7 inç boyutlu LCD ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Yan panele monte edilmiş parmak izi tarayıcı sensörün bulunduğu telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bizleri karşılıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy M05

Samsung'un yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G85 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise hızlı şarj desteği sunmuyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14'ü görüyoruz.

Telefonun arka kısmında ikili kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy M05 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, HD+, LCD, 60 Hz İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4 GB (LPDDR4X) Depolama 64 GB (eMMC 5.1) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi One UI Core 6.0 (Android 14)

Samsung Galaxy M05 fiyatı: