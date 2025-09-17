Tümü Webekno
Uygun Fiyatlı Telefon Redmi 15R Tanıtıldı

Redmi, yeni orta segment telefonu 15R'yi tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen büyük batarya gibi özelliklerle geliyor.

Uygun Fiyatlı Telefon Redmi 15R Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemizde de çok satan markalardan biri olan Redmi, düzenli olarak yeni akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Çinli marka, şimdi de Redmi 15R ismi verilen 15 serisinin yeni üyesini tanıttı. Cihaz, orta segmentte konumlanan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi 15R, orta segmentte olmasına rağmen büyük bataryası ve diğer detaylarıyla dikkat çekiyor. Telefonun arkasında kare şeklindeki adada bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise çentikli ekran bulunuyor.

Redmi 15R neler sunuyor?

rre

Redmi 15R modelinde 7,99 mm’lik ince bir tasarım görüyoruz. 205 gram ağırlığa sahip cihaz, 6,9 inç boyutunda bir LCD ekrana sahip. 720x1600 piksel çözünürlükteki bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Maksimum parlaklığı ise 810 nit olarak açıklandı.

Cihaz, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 6300’den güç alıyor. Bu çip, 4/6/8/12 GB’lık RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 128/256 GB olarak açıklandı. Telefon Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

r2

Telefonun arkasında birden fazla kamera görülse de şirket yalnızca **13 MP’lik **ana kamerayı detaylandırmış. Önde ise 5 MP’lik çentiğe yerleştirilen selfie kamerası var. Cihaz, **6000 mAh’lik **33W destekli büyük bir bataryayla geliyor. Açıklamaya göre bu batarya sayesinde yaklaşık 2 günlük pil ömrü kullanıcılara sunuluyor.

Redmi 15R teknik özellikleri
Ekran 6,9 inç, 720 x 1600, 120 Hz, LCD, 810 nit
İşlemci Dimensity 6300
RAM 4/6/8/12 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 6000 mAh (33W)
İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Redmi 15R fiyatı

Versiyon Fiyatı
4 GB + 128 GB 150 dolar
6 GB + 128 GB 220 dolar
8 GB + 128 GB 235 dolar
8 GB + 256 GB 260 dolar
12 GB + 256 GB 315 dolar
Akıllı Telefon

