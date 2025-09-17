Uygun Fiyatlı Telefon Redmi 15R Tanıtıldı

Redmi, yeni orta segment telefonu 15R'yi tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen büyük batarya gibi özelliklerle geliyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve ülkemizde de çok satan markalardan biri olan Redmi, düzenli olarak yeni akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Çinli marka, şimdi de Redmi 15R ismi verilen 15 serisinin yeni üyesini tanıttı. Cihaz, orta segmentte konumlanan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi 15R, orta segmentte olmasına rağmen büyük bataryası ve diğer detaylarıyla dikkat çekiyor. Telefonun arkasında kare şeklindeki adada bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise çentikli ekran bulunuyor.

Redmi 15R neler sunuyor?

Redmi 15R modelinde 7,99 mm’lik ince bir tasarım görüyoruz. 205 gram ağırlığa sahip cihaz, 6,9 inç boyutunda bir LCD ekrana sahip. 720x1600 piksel çözünürlükteki bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Maksimum parlaklığı ise 810 nit olarak açıklandı.

Cihaz, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 6300’den güç alıyor. Bu çip, 4/6/8/12 GB’lık RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama ise 128/256 GB olarak açıklandı. Telefon Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Telefonun arkasında birden fazla kamera görülse de şirket yalnızca **13 MP’lik **ana kamerayı detaylandırmış. Önde ise 5 MP’lik çentiğe yerleştirilen selfie kamerası var. Cihaz, **6000 mAh’lik **33W destekli büyük bir bataryayla geliyor. Açıklamaya göre bu batarya sayesinde yaklaşık 2 günlük pil ömrü kullanıcılara sunuluyor.

Redmi 15R teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 720 x 1600, 120 Hz, LCD, 810 nit İşlemci Dimensity 6300 RAM 4/6/8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh (33W) İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Redmi 15R fiyatı