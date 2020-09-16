Redmi K40 Pro, Snapdragon 875'li İlk Telefonlardan Olacak

Weibo'da ortaya atılan yeni bir iddiaya göre önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak Redmi K40 Pro, Snapdragon 875 ile çıkacak ilk telefonlardan olacak.

Redmi markasının 2020 model amiral gemisi olan Redmi K30 Pro, geçtiğimiz mart ayında tanıtılmıştı ve kalbinde bulunan Snapdragon 865 işlemci ile bugün bile en güçlü akıllı telefonlar arasında yer almaya devam ediyor.

Yavaş yavaş 2020’nin sonlarına yaklaşmaya başlamamızla birlikte Redmi’nin bir sonraki amiral gemisi olacak Redmi K40 Pro ile ilgili söylentiler gelmeye başladı. Xiaomi başkan yardımcısı Lu Weibing’in Snapdragon 875’li bir telefondan bahsetmesi ise bu söylentilerin sesini iyiden iyiye yükseltti.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Digital Chat Station adlı Weibo hesabı, Lu Weibing’in açıklamalarını alıntılayarak ünlü iş insanının Snapdragon 875’ten güç alacak Redmi 40 Pro’yu ima ettiğini belirtti.

Qualcomm henüz Snapdragon 875 işlemcisini tanıtmamış olsa da TSMC tarafından, Apple’ın dün akşam duyurduğu 5nm Apple A14 işlemci ile aynı fabrikasyon sürecinde üretileceğini bildiğimiz Snapdragon 875’in 5nm’lik bir işlemci yongası olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şu an için hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadığımız Redmi K40 Pro için Digital Chat Station’ın iddiası, cihazın 5nm Snapdragon 875 işlemciden güç alacağı, ultra hızlı bir hızlı şarj teknolojini destekleyeceği ve ‘yüksek’ çözünürlüklü bir ana kamerayla geleceği yönünde.

Xiaomi’nin bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Redmi K40 serisini yılın ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Dolayısı ile Redmi K40 Pro’nun özellikleri hakkında kesin konuşmak için önümüzde hala birkaç aylık bir süre bulunuyor. Redmi K40 Pro’nun piyasaya çıktığında Snapdragon 875’li ilk telefonlardan biri olması muhtemel.