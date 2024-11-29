Geçtiğimiz günlerde duyurulan Redmi K80 ile K80 Pro, ilk gün satış rekoru kırdı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre K80 serisi, ilk 24 saatinde yüz binlerce satış aldı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, geçtiğimiz günlerde bir etkinlik düzenlemiş ve K80 olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonunu duyurmuştu. Gelen son haberler, Redmi'nin K80 serisi ile eşi görülmemiş bir başarıya imza attığını gözler önüne seriyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi, sadece ilk gününde 660 bin adet K80 ve K80 Pro satışı gerçekleştirdi. Şirket, daha önce bu seride böyle bir satış rakamına ulaşamamıştı.

Kırılan rekor, çok da şaşırtıcı değil

Açık konuşmak gerekirse Redmi K80 serisinin böyle bir başarıya imza atmış olması çok da şaşırtıcı değil. Çünkü akıllı telefon, piyasadaki en iyi özellikleri, mümkün olduğunca uygun fiyat sunuyor. Bu da telefonun yoğun ilgi görmesini sağlamış gibi görünüyor.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var. Redmi'nin yeni amiral gemisi telefonu, şu an için küresel pazarlara açılmadı. Hâl böyle olunca telefonun çok daha fazla satacağına şimdiden kesin gözüyle bakabiliriz.

Redmi K80 serisi ile ilgili detaylı bilgi için: