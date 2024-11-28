Redmi, yeni amiral gemisi telefonları K80 ile K80 Pro'yu duyurdu. Bir süredir merakla beklenen telefonlar, bu beklemeyi sonuna kadar hak eden özelliklerle donatıldılar. Telefonların fiyatları da fena değil.

Çinli teknoloji şirketi Redmi, düzenlediği bir etkinlikte merakla beklenen yeni akıllı telefonları "K80" ile "K80 Pro"yu duyurdu. Efsane özelliklerle donatılan telefonlar, yılın en çok satan modelleri arasına yerleşmeyi başaracaklar gibi görünüyor. Peki Redmi'nin yeni telefonları neler vadediyor?

Redmi'nin yeni akıllı telefonları, pek çok alanda ortak özelliklerle donatıldılar. Mesela her iki telefonda da 6.67 inç boyutlu, 2K çözünürlük sunan 120 Hz'lik ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar, 3.200 nit tepe parlaklık değerine sahipler. 20 MP çözünürlük sunan selfie kameralarla donatılan telefonlarda, 3D ultrasonik parmak izi okuyucu sensörler bulunuyor.

Karşınızda Redmi K80

Redmi K80, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden, K80 Pro ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Her iki telefonda da 24 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı görüyoruz. HyperOS 2.0 arayüzü ile çalışan telefonlardan K80'de 90W hızlı şarj desteğine sahip 6.550 mAh, K80 Pro'da ise 120W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya bulunuyor.

Redmi K80 Pro'nun tasarımı ise şöyle:

Redmi K80 serisinde ortak olarak Light Fusion 800 sensörlü 50 MP ana kamera bulunuyor. Pro model Samsung S5KKD1 sensörlü 32 MP ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yaparken temel modelde 8 MP ultra geniş açılı kamera görüyoruz. Bu arada; Redmi K80 Pro'da 2.5x yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto kamera yer alıyor. Bu arada; her iki telefonda da yapay zekâ destekli kamera özelliklerine yer verilecek.

Redmi K80 teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, 2K (3200 x 1440 piksel), 120 Hz, 3.200 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16-24 GB (LPDDR5x) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 20 MP Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 8 MP (f/2.2) Batarya 6.550 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS 2.0 (Android 15)

Redmi K80 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, 2K (3200 x 1440 piksel), 120 Hz, 3.200 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12-16-24 GB (LPDDR5x) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 20 MP Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 32 MP (f/2.2) + 50 MP (2.5x) Batarya 6.000 mAh (120W) İşletim Sistemi HyperOS 2.0 (Android 15)

Redmi K80 serisi fiyatları: