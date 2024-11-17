Redmi K80 ve K80 Pro’nun ekran, kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ve 120W hızlı şarj gibi dikkat çeken özellikler bulunuyor.

Xiaomi, merakla beklenen Redmi K80 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. K80 ve K80 Pro modellerine ait yeni sızıntılar, her iki telefonun da etkileyici özelliklerle donatıldığını ortaya koydu.

Redmi K80, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılacak. Bu işlemci günümüzün güçlü çip setlerinden biri olsa da en yeni model olmasa da yüksek performans sunmaya devam ediyor.

Redmi K80 serisi, yeni özelliklerle tanıtılıyor

Ekran 2K çözünürlüklü bir Huaxing LTPS paneline sahip olacak. Arka kamerada ise 50 MP çözünürlüğünde ana sensör, 8 MP geniş açılı lens ve 2 MP makro lens bir arada yer alacak. Ayrıca 6500 mAh kapasiteli batarya ve 90W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım süresi vadediliyor.

Redmi K80 Pro'da ise daha güçlü bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Elite yer alacak. Kameralar, 50 MP ana sensörün yanı sıra 32 MP geniş açılı sensör ve 50 MP telefoto lensle desteklenecek. Bu, daha yüksek çözünürlük ve optik zoom imkanı sağlayacak. Batarya kapasitesi 6000 mAh olacak, ancak 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile kullanıcılar hızlı şarj imkanı bulacaklar. Diğer özellikler ise K80 ile aynı: ultrasonik parmak izi sensörü, metal orta çerçeve ve IP68 suya dayanıklılık sertifikası.