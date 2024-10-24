Xiaomi, yeni Redmi Smart TV X 2025 serisini tanıttı. 4K çözünürlük, yüksek yenileme hızı ve akıllı özellikleriyle karşımızda.

Xiaomi, yeni Redmi Smart TV X 2025 serisini tanıttı. Yüksek çözünürlük ve akıllı özellikleri bir araya getiren bu televizyon serisi, farklı ekran boyutlarıyla karşımızda.

Yeni Redmi Smart TV X 2025, 4K çözünürlük (3840×2160) sunan bir ekranla tanıtılıyor. 144Hz yenileme hızı ile birlikte 240Hz'ye kadar yükseltilen yenileme hızı, özellikle oyun tutkunları için avantaj sağlayacağa benziyor.

Yeni Redmi Smart TV X özellikleri

HDR desteği ve yapay zekâ tabanlı süper çözünürlük özelliği ile daha kaliteli bir görüntü deneyimi sunuluyor. Hızlı hareket eden sahnelerde bulanıklığı önlemek için MEMC hareket telafisi teknolojisi de mevcut.

Yeni Redmi Smart TV X, MediaTek MT9655 işlemcisi ile güçlendirilirken 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Bağlantı seçenekleri arasında üç HDMI 2.1 portu, Bluetooth 5.2 ve iki USB portu yer alıyor. Ses deneyimi için Dolby Vision ve DTS desteği bulunan 25W’lık hoparlörler kullanılıyor.

Yeni Redmi Smart TV X 2025 fiyatı

Fiyatlandırma ise 55 inç model için 309 dolardan başlarken 85 inç model 674 dolar olacak şekilde satışa sunulacak. Ön siparişler başladı ve cihaz yakında çeşitli kanallarda satışa sunulacak.