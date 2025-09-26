Fiyat Performans Canavarı Redmi Note 12 Pro Hâlâ Alınır mı? Özellikleri ve Fiyatı

Orta üst segmentte konulmanan ve iddialı fiyatıyla sıkça tercih edilen Redmi Note 12 Pro hâlâ alınır mı? İşte tüm özellikleri ve fiyatları.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla Türkiye’de de büyük ilgi gören Xiaomi bünyesindeki Redmi, farklı segmentlerden başarılı cihazlara sahip bir firma. Birkaç yıl önce tanıtılan ve ülkemizde de satışta olan Redmi Note 12 Pro modeli de bunlardan biri. Peki Redmi Note 12 Pro neler sunuyor?

Bu içeriğimizde Redmi’nin orta üst segmentte konumlanan Note 12 Pro modelinin detaylarını inceleyeceğiz ve günümüzde hâlâ satın almanın mantıklı olup olmadığına bakacağız. İşte Redmi Note 12 Pro’nun tüm özellikleri ve güncel fiyatları.

Redmi Note 12 Pro ne zaman tanıtıldı?

Redmi Note 12 Pro, resmî olarak 2022'nin ekim ayında tanıtıldı. Ancak cihaz, Nisan 2023'te ülkemize geldi. Yani Türkiye'de 2,5 senedir satışta olan bir model diyebiliriz. Buna rağmen hâlâ tercih edilen bir telefon.

Redmi Note 12 Pro tasarımı

Boyutlar 164,20 x 76,1 x 8,12 mm Ağırlık 201,8 gram Renk Yıldız Mavisi, Grafit Grisi, Kutup Beyazı ve Buz Mavisi Dayanıklılık IP53

Redmi Note 12 Pro modelinde arkada dikdörtgen ada içine yerleştirilmiş 3'lü kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Cihazın 164,20 x 76,1 x 8,12 mm boyutları var. Ağırlığı ise 201,8 gram.

IP53 suya ve toza dayanıklılık derecesi ile kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 12 Pro modeli; Yıldız Mavisi, Grafit Grisi, Kutup Beyazı ve Buz Mavisi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip.

Redmi Note 12 Pro ekranı

Boyutu 6,67 inç Panel AMOLED Çözünürlük 1080x2400 piksel (FHD+) Yenileme hızı 120 Hz Parlaklık 1100 nit

Redmi Note 12 Pro'da 6,67 inç boyutunda AMOLED bir ekran kullanılıyor. Bu ekran, 1080 x 2400 piksel, yani FHD+ çözünürlükle birlikte 120 Hz yenileme hızına sahip. Bu ikili, akıcı ve kaliteli bir ekran deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. 1100 nit tepe parlaklıkla gelen telefon, Corning Gorilla Glass 5 korumaya sahip. Ayrıca Dolby Vision, HDR10+ gibi özellikler de ekran tarafında var.

Redmi Note 12 Pro performansı

İşlemci Snapdragon 685 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Telefona Qualcomm'un 6 nm üretim sürecinden geçmiş orta segmentteki işlemcisi Snapdragon 685 güç veriyor. Bu işlemci çok büyük vaatlerde bulunmasa da günlük performans için gayet yeterli. Ona 6/8 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor.

Redmi Note 12 Pro kamerası

Arka kamera 108 MP (f/1,9) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera 16 MP (f/2,4)

Redmi Note 12 Pro'nun fiyat segmentine göre iddialı bir kamerayla kullanıcılara sunulduğunu söyleyebiliriz. Cihazda 3'lü kamera kurulumu mevcut. Bunlar, 108 MP'lik f/1,9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 MP'lik f/2,2 ultra geniş kamera, 2 MP'lik f/2,4 makro kameradan oluşuyor. Önde ise deliğe yerleştirilen 16 MP'lik f/2,4 selfie kamerası mevcut. Cihazın arka kameraları 30 FPS'te 4K video kaydı yapabiliyor.

Redmi Note 12 Pro bataryası

Batarya 5000 mAh Hızlı şarj desteği 67W

Redmi Note 12 Pro'da segmentinde sıkça karşılaştığımız 5000 mAh'lik bir pil mevcut. Bu batarya, 67W'lık turbo şarj ile destekleniyor. 67W'lık adaptör, telefonla birlikte kutudan çıkıyor. Cihazda Bluetooth 5.0, NFC, çift hoparlör, Dolby Atmos desteği gibi özellikler bulunduğunu da ekleyelim.

Redmi Note 12 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, 1080x2400 piksel, 120 Hz, 1100 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 685 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 108 MP (f/1,9) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,4) Ön kamera 16 MP (f/2,4) Batarya 5000 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS Boyutlar 164,20 x 76,1 x 8,12 mm Ağırlık 201,8 gram Renk Yıldız Mavisi, Grafit Grisi, Kutup Beyazı ve Buz Mavisi

Redmi Note 12 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 15.699 TL

Redmi Note 12 Pro şu anda Xiaomi'nin resmî sitesinde yok ancak **üçüncü taraf satıcılarda 15-17 bin TL arası fiyatlara **bulunabiliyor. Fiyatının uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak cihazın neredeyse 3 yıllık olduğunu da unutmamak gerek. 108 MP kamera, 120 Hz ekran, 5000 mAh batarya gibi özellikleri hâlâ yeterli seviyede olsa da daha yeni bir modeli tercih etmek bizce daha mantıklı.