Redmi Note 14 Pro Neler Sunuyor? İşte Özellikleri ve Fiyatı (Alınır mı?)

Xiaomi'nin Türkiye'de de satışa sunduğu Redmi Note 14 Pro telefonunu almak mantıklı mı? Nasıl özellikleri var? Fiyatı ne kadar? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı Webtekno'da.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan Xiaomi, Redmi markası altında da daha uygun fiyatlı cihazlarıyla karşımıza çıkıyor. Tabii ki Redmi’nin de çok iddialı telefonları var. Bunlardan biri de Türkiye’de de satışı devam eden orta segmentteki Redmi Note 14 Pro modeli.

Peki **Redmi Note 14 Pro nasıl özelliklere sahip? Türkiye fiyatı ne kadar? Satın almak mantıklı mı? **Orta segmentte premium özellikleri kullanıcılarla buluşturan Redmi Note 14 Pro modelini sizler için detaylı bir şekilde inceledik.

Redmi Note 14 Pro ne zaman tanıtıldı?

Redmi Note 14 Pro modeli, Ocak 2025 itibarıyla resmen tanıtıldı. Yani bu sene piyasaya sürülen, güncel bir model olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, Note 14 modeliyle birlikte Note 14 serisinin üst seviye modeli olarak kullanıcılara sunuldu. Bu sene içinde ülkemizde de resmî olarak satışa çıktı.

Redmi Note 14 Pro tasarımı

Boyutlar 162,3 x 74,4 x 8,4 mm Ağırlık 190 gram Renk Gece Yarısı siyahı, Mercan yeşili ve Lavanta moru Dayanıklılık IP68

Redmi Note 14 Pro modelinin ön tarafında kavisli kenarlara sahip, çok ince çerçeveli ve delikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Arkada 3’lü kamera kurulumu mevcut. Cihazın **162,3 x 74,4 x 8,4 mm boyutlara **sahip olduğunu belirtelim. Ağırlığı ise 190 gram.

Redmi Note 14 Pro modeli, Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip. Telefonun IP68 suya ve toza dayanıklılık ile sunulduğunu da eklemeden geçmemek gerekiyor. Gece Yarısı siyahı, Mercan yeşili ve Lavanta moru olmak üzere 3 renkle geldiğini de söyleyelim.

Redmi Note 14 Pro ekranı

Boyutu 6,67 inç Panel AMOLED Çözünürlük 1220 x 2712 piksel Yenileme hızı 120 Hz Parlaklık 3000 nit

Telefonda** 6,67 inç boyutunda bir AMOLED ekran** var. Bu ekran, 1220 x 2712 piksel (1,5K) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarak kullanıcılara akıcı ve kaliteli bir görüntü deneyimi yaşatabiliyor. 3000 nit maksimum parlaklık ile güneş ışığında sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Redmi Note 14 Pro performansı

İşlemci Dimensity 7300 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256 / 512 GB

Redmi Note 14 Pro modeli, MediaTek’in orta segmentte konumlanan, 4 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 7300 Ultra işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, standart bir kullanıcı için gerekli performansı kolayca verebiliyor. Ona** 8/12 GB RAM seçenekleri ve 256/512 GB depolama** eşlik ediyor.

Redmi Note 14 Pro kamerası

Arka kamera 200 MP (f/1,65) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,2) Ön kamera 20 MP (f/2,2)

Telefonun en dikkat çeken kısımlarından biri şüphesiz kamerası. Redmi Note 14 Pro modelinde 200 MP’lik OIS destekli f/1,65 diyafram açıklığına sahip yapay zekâ özellikleriyle donatılan bir ana kamera var. Ona** 8 MP’lik** f/2,2 diyafram açıklığında ultra geniş kamera ve** 2 MP’lik** f/2,2 makro kamera eşlik ediyor. Önde ise 20 MP’lik f/2,2 selfie kamerası var. Arka kamera 4K 24/30 FPS video kaydı yapabiliyor, dinamik çekimler, hareket izleme odağı, portreler, gece modu, çift video, sabit video gibi özellikler sunuyor.

Redmi Note 14 Pro bataryası

Batarya 5110 mAh Hızlı şarj desteği 45W

Redmi Note 14 Pro modeli, 5110 mAh’lik bir bataryayla sunuluyor. Cihazın 45W’lık turbo şarj destekli olduğunu da belirtelim. 45W’lık adaptör, kullanıcılara kutu içinde sunuluyor. Bunlar dışında Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC gibi özellikleri var.

Redmi Note 14 Pro teknik özellikler

Ekran 6,67 inç, 1220 x 2712 piksel, 120 Hz, AMOLED, 3000 nit İşlemci Dimensity 7300 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256 / 512 GB Arka kamera 200 MP (f/1,65) + 8 MP (f/2,2) + 2 MP (f/2,2) Ön kamera 20 MP (f/2,2) Batarya 5110 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS 2 Boyutlar 162,3 x 74,4 x 8,4 mm Ağırlık 190 gram Renk Gece Yarısı siyahı, Mercan yeşili ve Lavanta moru

Redmi Note 14 Pro fiyatı