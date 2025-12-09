A101'de Aşırı Uygun Fiyata Satılacak Telefon ZTE nubia V70 Max Alınır mı? İşte Özellikleri

A101, Aldın Aldın broşürünün yeni sayısını yayımladı. Şirket bu hafta, aşırı uygun fiyata ZTE nubia V70 Max akıllı telefon satacak. günlük ihtiyaçlara yönelik tasarlanan telefon, dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki ZTE nubia V70 Max'in fiyatı ne kadar? Neler sunuyor? ZTE nubia V70 Max alınır mı?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, bu hafta yine bomba ürünlerle karşımızda. Çeşitli ürünlerde indirimli fiyatlarla dikkat çekecek olan market, en çok da akıllı telefon arayanların gündemine oturacak gibi görünüyor. Zira A101, bu hafta aşırı uygun fiyata ZTE nubia V70 Max satacak. Üstelik kredi kartına taksit imkânı da sunulacak.

Peki ZTE nubia V70 Max nasıl bir telefon? Bu telefon A101'de kaç paradan satılacak? nubia V70 Max alınır mı? Bu içeriğimizde A101'in ucuza satacağı telefonla ilgili tüm soru işaretlerini gidereceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım.

ZTE nubia V70 Max teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.9 inç, HD+, 120 Hz, İşlemci Unisoc T7200 RAM 12 GB (6 GB fiziksel + 6 GB sanal RAM) Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP + yardımcı AI kamera Batarya 6.000 mAh (22,5W) İşletim Sistemi Android 15 Bağlantı 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC Sağlamlık IP54 Güvenlik Parmak izi okuyucu sensör, yüz tanıma Boyutlar 171,8x78,4x8,3 milimetre

ZTE nubia V70 Max, amiral gemisi özelliklere sahip bir akıllı telefon değil. Ancak A101'de satın alabileceğiniz fiyatını hakkını veren türden. Bu akıllı telefon, sahip olduğu IP54 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca TÜV tarafından onaylanmış düşme sertifikasına da sahip olan nubia V70 Max, 1,5 metreye kadar mesafeden düşmesi durumunda sorun yaşamıyor.

Unisoc T7200, mükemmel bir işlemci değil. Ancak yapılan optimizasyon çalışmaları ve Android 15 tabanlı MyOS arayüzü, bu bütçe dostu telefonda yapay zekâ destekli özellikler kullanabilmenizi sağlıyor. Ayrıca Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer bir özellik, nubia V70 Max'te Live Island 2.0 ismiyle sunuluyor.

ZTE nubia V70 Max A101 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 6.999 TL

A101'in "Aldın Aldın" broşüründe yer alan bilgiye göre tüketiciler, ZTE nubia V70 Max'e 6.999 TL karşılığında sahip olabilecekler. A101, söz konusu telefonu gerçekten dip fiyattan verecek. Bu fiyata herhangi bir markanın herhangi bir akıllı telefonunu almak zaten oldukça zor.

ZTE nubia V70 Max A101'e ne zaman gelecek?

A101 tarafından yapılan açıklamaya göre ZTE nubia V70 Max satın almak isteyen tüketiciler, 11 Aralık Perşembe günü itibarıyla alım işlemini gerçekleştirebilecekler.

ZTE nubia V70 Max alınır mı?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi A101'de uygun fiyata satılacak telefon, mükemmel seviyede değil. Ancak Instagram'da gezinmek, WhatsApp'ta mesajlaşmak, Google'da arama yapmak gibi gündelik işlemlerde üzmeyecektir. Burada bu telefonun kalitesi yerine fiyat/performans durumu üzerine düşmek daha mantıklı.

Eğer bir akıllı telefona fazla para vermek istemiyorsanız ve günlük ihtiyaçlar için bir model düşünüyorsanız, aşırı uygun fiyata satılacak ZTE nubia V70 Max'e bir şans verebilirsiniz.