Amiral Gemilerini Kıskandıracak Fiyat/Performans Telefonları Redmi Note 15 Pro ve Pro+ Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Redmi Note 15 Pro serisini resmen duyurdu. 7000 mAh batarya, gelişmiş kamera sensörleri ve güçlü işlemci seçenekleriyle gelen Redmi Note 15 Pro ve Pro+, orta sınıfta çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

Xiaomi, bu akşam düzenlediği etkinlikte Redmi Note 15 Pro ve Pro+ modellerini kullanıcılarla buluşturdu. Yeni seri, orta segmentte güçlü donanım, gelişmiş dayanıklılık ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Hem Pro hem de Pro+ modelleri 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü OLED ekranla geliyor.

Ekran tarafında 120 Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunan cihazlar, Dragon Crystal Glass korumasına sahip. Pro versiyon düz ekranla gelirken, Pro+ modeli dört taraftan kavisli tasarımıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Karşınızda Redmi Note 15 Pro

redmi note 15 pro

Redmi Note 15 Pro, MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemciden güç alıyor. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle gelen cihaz, 50 MP Sony LYT-600 ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensöre sahip. Ön tarafta ise 20 MP kamera bulunuyor.

Redmi Note 15 Pro+ modeli ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemciyle geliyor. 12/16 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama sunan cihaz, 50 MP OmniVision Light Fusion 800 ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto kamera ile donatıldı. 32 MP ön kamera da seriye dahil.

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro+
 

Her iki model de 7000 mAh kapasiteli dev bataryayla geliyor. Redmi Note 15 Pro, 45W hızlı şarjı desteklerken; Pro+ modeli 90W hızlı şarj özelliğine sahip. Ayrıca her iki cihazda da 22.5W ters şarj desteği bulunuyor. Pro+’ın uydu mesajlaşma özelliği ise kapsama alanı dışında bile iletişim imkanı tanıyor.

Redmi Note 15 Pro ve Pro+ özellikleri

Özellik Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+
Ekran 6.83” 1.5K OLED
2772×1280 px, 120Hz, 3200 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+, Xiaomi Dragon Crystal Glass		 6.83” 1.5K OLED
2772×1280 px, 120Hz, 3200 nit parlaklık, Dolby Vision, HDR10+, Xiaomi Dragon Crystal Glass
İşlemci MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm, 2.6GHz, Mali-G615 MC2 GPU) Snapdragon 7s Gen 4 (4nm, 2.5GHz, Adreno 810 GPU)
RAM & Depolama 8GB / 12GB LPDDR4X RAM
256GB / 512GB UFS 2.2 depolama		 12GB / 16GB LPDDR4X RAM
256GB / 512GB UFS 2.2 depolama
Yazılım Android 15, Xiaomi HyperOS 2 Android 15, Xiaomi HyperOS 2
SIM Çift SIM (nano + nano) Çift SIM (nano + nano)
Arka Kamera 50MP Sony LYT-600 (f/1.5, OIS)
8MP ultra geniş açı (Sony IMX355)
2MP makro
4K video		 50MP Light Fusion 800 (OIS, 1/1.55")
8MP ultra geniş açı (Sony IMX355)
50MP telefoto portre (Samsung S5KJN1, 2.5x zoom)
4K video
Ön Kamera 20MP, 1080p video 32MP, 1080p video
Batarya 7000mAh, 45W hızlı şarj 7000mAh, 90W hızlı şarj
Ses Stereo hoparlör, Dolby Atmos, USB-C ses Stereo hoparlör, Dolby Atmos, USB-C ses
Sensörler Ekran içi parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör Ekran içi parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör
Dayanıklılık IP66 / IP68 / IP69 / IP69K suya ve toza dayanıklılık IP66 / IP68 / IP69 / IP69K suya ve toza dayanıklılık
Boyut & Ağırlık 163.61×78.09×7.78mm, 210.6g 163.34×78.31×7.91mm (Siyah/Mavi/Mor), 8.08mm (Beyaz), 211.2g
Bağlantı 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

 Redmi Note 15 Pro ve Pro+ fiyatı

Model Konfigürasyon Fiyat
Redmi Note 15 Pro 8GB + 256GB $208
Redmi Note 15 Pro 12GB + 256GB $236
Redmi Note 15 Pro 12GB + 512GB $264
Redmi Note 15 Pro+ 12GB + 256GB $278
Redmi Note 15 Pro+ 12GB + 512GB $306
Redmi Note 15 Pro+ 16GB + 512GB $334
Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition 16GB + 512GB $348
