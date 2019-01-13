Bazı Xiaomi Cihazları, Yakında Android 9 Güncellemesi Alacak

Diğer akıllı telefon üreticilerine göre çok daha fazla model sayısına sahip Xiaomi, güncellemeler konusunda geride kalmamaya çalışıyor. Xiaomi'den yapılan açıklamaya göre 2019'un ilk 3 ayı içinde Xiaomi'nin Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Mi 6X ve Redmi S2 modelleri Android 9 Pie beta güncellemesi alacak.

Xiaomi'nin yaptığı açıklamada bahsi geçen Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Mi 6X ve Redmi S2 modelleri Android Pie 9.0 güncellemesinin beta sürümüne Mart ayının sonuna kadar kavuşacak fakat bu tarihin Çin için geçerli olduğunu belirtelim. Öncelikle Çin pazarı için gelecek güncelleme, çok gecikmeden de diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşacak.

Android 9 güncellemesi alacağı açıklanan bu cihazlar, aynı zamanda Xiaomi'nin telefonlarında kullanılan MIUI arayüzünün de yeni versiyonuna sahip olacak. Yeni Android sürümü ve yeni arayüz için beklemek istemiyorsanız, Beta sürüm programına da katılabilirsiniz fakat Beta sürümde yaşayabileceğiniz uyumsuzluk problemlerini de göze almalısınız.

Cihazınıza Xiaomi'nin Çin ROM'unu yükleyerek, güncellemeleri diğer ülkelerden önce almak da bir diğer seçenek fakat ülkelere yapılan özelleştirmelerden mahrum kalacağınızı da hatırlatalım. Xiaomi'nin Çin ROM'unun dünya genelinde 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

MIUI arayüzüne her sene gelen güncellemeler, bu işletim sisteminin bu kadar kullanıcıya sahip olmasındaki en büyük etken. Ayrıca her sene olduğu gibi 2019'da da Xiaomi'nin amiral gemisi cihazları MIUI 11 arayüzüyle birlikte piyasaya sürülecek.