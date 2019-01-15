Redmi Note 7'nin Ön Siparişleri 20. Dakikada Durduruldu

Geçtiğimiz hafta Xiaomi tarafından tanıtılan Redmi Note 7, ön siparişe açıldıktan 20 dakika sonra satıştan geri çekildi. Bunun nedenini ise Redmi CEO'su açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde orta segmente bomba gibi düşen Redmi Note 7 tanıtımı sonrasında cihazın ön siparişe açılması merakla bekleniyordu. 48MP'lik arka kamerası, göz damlası çentiği ve oldukça ince çerçevesiyle mükemmel bir şıklığa sahip olan telefonun büyük rağbet görmesi bekleniyordu.

Açıkçası telefona olan ilgi tam da tahmin edildiği gibi oldu. Duyurulmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra ön siparişe açılan Redmi Note 7, sadece 20 dakika satışta kaldıktan sonra bir anda geri çekildi. Herkes durumun nedenini merak ederken, ilgili açıklama Redmi CEO'su Lu Welbing'den geldi.

Weibing, ilk etapta binlerce Redmi Note 7 hazırlamalarına rağmen, ön siparişlerin beklentilerini çok aştığını belirtti. Mevcut stok durumunun ön siparişlerin çok gerisinde kalacağını gördükleri anda satışı durdurduklarını belirten Welbing, stok durumunu istenen seviyeye çektiklerinde ön siparişe devam edeceklerini açıkladı.

Redmi Note 7, 3 GB RAM’li sürümü için 999 Çin Yuanı (~808 TL); 4GB RAM’li sürümü için 1199 Çin Yuanı (~970 TL); 6GB RAM’li versiyonu için ise 1399 Çin Yuanı (~1.132TL) fiyatla ön siparişe sunulmuştu.