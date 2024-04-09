Xiaomi, yarın piyasaya sürülecek Redmi Turbo 3 serisi akıllı telefonlarında, Harry Potter temalı bir model olacağını duyurdu. Özel tasarıma sahip olacak telefon, Harry Potter odaklı özel bir kutu ile gönderilecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok yakında bir etkinlik gerçekleştirecek ve Redmi markalı Turbo 3 serisi telefonlarını duyuracak. Geçmişte, bu akıllı telefonlarla ilgili bazı bilgiler zaten paylaşıldı. Gelen son haberler, Xiaomi'nin özellikle de Harry Potter hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Şirket, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Turbo 3'ün Harry Potter temalı özel sürümünü duyurdu. Bu akıllı telefon, yüksek performansı Harry Potter tasarımı ile bir araya getirecek. Ayrıca Turbo 3'ün Harry Potter versiyonu, özel bir kutu ile gelecek.

Redmi Turbo 3'ün Harry Potter versiyonu böyle görünecek

Redmi ile Harry Potter arasındaki iş birliği, Turbo 3 için özel bir arka kapak tasarımı oluşturulmasını sağladı. Bu tasarım, Harry Potter tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak dahası da var. Harry Potter temalı Redmi Turbo 3, özel bir kutu ile gelecek. Bu kutuda Harry Potter temalı içeriklerin yanı sıra özel tasarım bir telefon kılıfı ve şarj cihazı da bulunacak.

Xiaomi, 10 Nisan'da (yarın) Turbo 3 serisi için bir lansman etkinliği gerçekleştirecek. Bu lansman, şirketin yeni telefonlarının neler sunabileceğini tüm detaylarıyla gözler önüne serecek.