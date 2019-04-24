Redmi Y3 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Uygun fiyatlı fakat iyi selfie çeken bir akıllı telefon arıyorsanız Redmi Y3 tam da aradığınız telefon olabilir.

Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet vermeye devam e26a5fRden Redmi, giriş-orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Redmi Y3'ü tanıttı. Damla çentikli tasarımıyla iyi bir ekran/gövde oranı sunan Redmi Y3'ün en dikkat çeken özelliği ise ön kamerası.

Redmi Y3, ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip. Yapay zeka desteği sayesinde gelişmiş bir sahne tanıma özelliği sunan selfie kamerası, seviyesinin üzerinde bir fotoğraf kalitesini garanti ediyor.

Redmi Y3 Özellikler

Snapdragon 632 işlemci, Adreno 506 GPU

3 GB RAM, 32 GB depolama / 4 GB RAM, 64 GB depolama

6,26 inç (1520 × 720 piksel) HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

12MP, f/2.2 + 2MP çift arka kamera

32MP, f/2.25 ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

4000mAh batarya

Mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan Redmi Y3, 3 GB RAM’li versiyonu için 839 TL; 4 GB RAM’li versiyonu için ise 1.000 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.