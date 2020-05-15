Redmi'nin Yeni 5G'li Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni 5G’li akıllı telefonu, Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıktı. Tasarımı itibarıyla Redmi Note 9 serisine oldukça benzeyen cihaz, 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk 5G özellikli akıllı telefonu Redmi K30 5G'yi piyasaya süren Redmi, kısa süre sonra Snapdragon 865’li K30 Pro ve en son olarak da Redmi K30 5G Racing Edition ile seriyi genişletmişti. Uygun fiyat etiketleri ile öne çıkan cihazlar, hiç şüphesiz piyasadaki en iyi 5G’li akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

5G dünyasındaki iddiasını daha artırmak isteyen Çinli şirket, Çin’in sertifikasyon kuruluşu TENAA’da ortaya çıkan kayıtlara göre yeni bir 5G’li akıllı telefon daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu kayıtlar, cihazın ön ve arka tasarımlarını gözler önüne seriyor.

Redmi'nin yeni 5G'li telefonun tasarımı böyle olacak

Aşağıdaki görüntülerden de görebileceğiniz üzere, Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Çinli firmanın yeni yakışıklısı, bütçe dostu Redmi Note 9 serisine bir hayli benziyor. Cihazın arka tarafında, içinde 48 MP birincil sensör, 16 MP geniş açılı sensör ve henüz özellikleri belirtilmemiş üçüncü bir kamera ve bir adet LED flaş bulunan kare şeklinde bir kamera tasarımı yer alıyor.

TENAA sertifikasına göre cihaz, 164.15 x 75.75 x 8.99mm boyutunda ve 206g ağırlığında. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6.57 inç OLED ekrana sahip olduğu görülen 5G’li telefon, 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile birleştirilen 2.6 GHz hızında bir yonga seti tarafından destekleniyor.

İsmi henüz açıklanmayan telefonda, 48 MP ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumu yer alacak

Listede ayrıca cihazın 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB olmak üzere üç farklı varyanta sahip olduğu ve depolamayı 2 TB'a kadar genişletmeye imkan veren bir microSD kart yuvası barındırdığı belirtiliyor.

3,5 mm kulaklık jakı, 4,420 mAh batarya, hızlı şarj desteği, yerçekimi sensörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ve ekran içi parmak izi sensörü, Redmi’nin yeni 5G cihazında bulunan diğer özellikler arasında yer alıyor. Redmi, şu an itibarıyla söz konusu telefona dair resmi bir açıklama yapmış değil, ancak cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.