Arkası Şeffaf Olan Redmi K30 Pro'nun Fotoğrafları Paylaşıldı

Xiaomi, Mi serisinde görmeye alışık olduğumuz şeffaf arka panel tasarımını şimdi de Redmi K30 Pro'ya getiriyor. Şirketin ürün pazarlama müdürü, şeffaf cam arka panele sahip bir Redmi K30 Pro'nun fotoğraflarını paylaşarak yeni tasarımın detaylarını ortaya çıkardı.

Xiaomi, şeffaf arka panel tasarımını ilk kez 2018'de piyasaya sürülen Mi 8 Explorer Edition ile karşımıza çıkarmıştı. Şirket, ardından geçtiğimiz yılın amiral gemisi Mi 9 serisine de yine bir şeffaf arka panel tasarımlı bir model getirmişti. Bu içi-dışı bir(!) tasarımlar tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Xiaomi, bu yılın başlarında Mi 10'un şeffaf bir versiyona sahip olmayacağını açıklayarak bu konudaki beklentileri suya düşürdü. Ancak Xiaomi'nin pazarlama departmanı yine de şeffaf bir arka panel taşıyan Mi 10'un görüntülerini paylaşarak şeffaf panelden vazgeçilmediğini gösterdi. Daha da önemlisi Xiaomi, Redmi telefonlarda da şeffaf arka panele yönelecek gibi görünüyor.

Şeffaf arka plana sahip Redmi K30 Pro'nun görüntüleri

Xiaomi'nin Ürün Pazarlama Müdürü ve küresel sözcüsü Daniel D, arkasında şeffaf bir panel olan Redmi K30 Pro'nun birkaç fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflar, Redmi K30 Pro'nun şeffaf arka panel ile adeta kapağı açık unutulmuş gibi göründüğünü gösteriyor.

Transparan Redmi K30 Pro, Mi 9 ve Mi 8 Explorer'ın aksine kullanıcıların telefonun arka panelinin altında yatan gerçek parçaları görmelerine olanak sağlıyor. Şeffaf cam arka panelde, büyük fontlar kullanan Mi 10'un aksine, küçük bir yazı tipi boyutu kullanılıyor ve sadece alt kısımda bir Redmi logosu yer alıyor. Logonun yazı tipi boyutu, K30 Pro'nun iç kısmının görülmesine engel olmuyor.

Xiaomi'nin Redmi K30 Pro'nun arka kısmı şeffaf versiyonunu piyasaya sürmesi beklenmiyor. Bu model, şirket tarafından deneysel olarak özelleştirilmiş bir versiyon olabilir. Transparan modeller her ne kadar kullanıcıların ilgisini çekse de Xiaomi bu yönde temkinli adımlar atmayı tercih ediyor.