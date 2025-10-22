Spor Giyim Markası Reebok, Akıllı Yüzük Tanıttı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Reebok, "Smart Ring" olarak isimlendirdiği akıllı yüzüğünü duyurdu. Fena sayılmayan bir fiyata sahip olan akıllı yüzük, sağlık ve spor odaklı özellikler barındırıyor. ABD'de satışa çıkan ürünün küresel pazara açılıp açılmayacağı şimdilik belli değil.

Türkiye'de de çok sevilen spor giyim markalarından Reebok, pek de beklemediğimiz bir işe imza attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte akıllı yüzük duyurdu. "Smart Ring" olarak isimlendirilen bu akıllı yüzük, makul fiyatı ile ilgi çekmeyi başaracak gibi duruyor. Gelin hep birlikte Reebok Smart Ring'e yakından bakalım.

Reebok'ın akıllı yüzüğü, piyasadaki diğer rakipleri gibi sağlık ve spor aktivitelerine odaklanıyor. Kalp atış hızı ölçüm sensörü, kandaki oksijen seviyesi ölçüm sensörü, vücut sıcaklığı sensörü ve ivmeölçer ile donatılan yüzük, kalp atışlarındaki değişikliği, stres seviyesini, uyku kalitesini ve yakılan kaloriyi ölçebiliyor.

Karşınızda Reebok Smart Ring

Reebok Fitness isimli mobil uygulama üzerinden telefon ile entegre kullanılabilen akıllı yüzük, "One Score" isimli bir özellikle rakiplerinden sıyrılacak gibi görünüyor. Bu özellik, akıllı yüzüğün topladığı verileri bir araya getiriyor ve 0-100 arasında bir puan veriyor. Bu puanla mevcut sağlık ve iyileşme durumunuzu daha iyi anlayabileceksiniz.

Reebok tarafından yapılan açıklamaya göre Smart Ring, an itibarıyla 249 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ancak bu durum sadece ABD pazarı için geçerli. Bu akıllı yüzüğün küresel pazara açılıp açılmayacağı şimdilik bilinmiyor.