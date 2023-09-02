Hem yaptıklarıyla hem de ortaya koyduğu eserleriyle gündemimizde sürekli kendisine yer bulan Refik Anadol, bu sefer de viral olan The Sphere'in ilk sanatçısı olduğunu müjdeledi.

Alışılmadık yöntemlerle göz alıcı eserler ortaya koyan değerli sanatçımız Refik Anadol, çok sayıda önemli projede yer almış, önemli şirketlerle de eserlerini buluşturmuştu. Sanatçının birbirinden önemli mekanlarda gösterilen eserleri, dünya genelinde beğeni topluyor ve bu bağlamda sanatçı da başarıdan başarıya koşuyor.

Bu başarılara bir yenisi de bugün eklenmiş oldu. X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Refik Anadol, Las Vegas’ı 4 Temmuz’dan beri aydınlatan The Sphere’in ilk sanatçısı olduğunu duyurdu. Bu bağlamda sanatçının eserleri, dünya gündemine oturan bu devasa yapı üzerinde sergilenecek.

29 Eylül’de The Sphere, ziyaretçilere açılacak.

54.000 metrekarelik alanı bulunan The Sphere, 29 Eylül’de U2 konserine ev sahipliği yapacak. Bu zamana kadar Exosphere’de (The Sphere’in dış kısmına verilen isim) bir sanat programı devam edecek. Refik Anadol da 54.000 metrekarelik -devasa reklam panosu olarak da bilinen- alandan 360 derece olarak faydalanan ilk sanatçı olacak.

The Sphere için özel olarak hazırlanacak çalışma, Anadol’un “Makine Halüsinasyonları: Sphere” isimli veri heykeli olacak. Yani bu ay itibariyle başlayan sanat programının açılışı, Refik Anadol’un eseriyle yapılmış oldu. 4 ay boyunca da devam edecek.

Dinamik programlama nimetinden yararlanan sanatçı ve ekibi, eserin iki versiyonunu ortaya koymuş. Bu bağlamda bu iki versiyon her seferinde farklı renklerde, hizada ve hızda oynatılarak çeşitliliği sağlayacak.

Her ne kadar öncekilerden çok da farklı bir çalışma söz konusu olmasa da Refik Anadol’un dediğine göre bu sıra dışı tuval (The Sphere), yeni bir algoritma ve düşünce tarzı gerektiriyor.