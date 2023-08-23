Microsoft'un Windows 11'deki Paint, Fotoğraflar ve Ekran Alıntısı Aracı'na yapay zekâ destekli yeni özellikler getireceği iddia edildi. Yeni özellikler, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yapay zekâ tabanlı araçları Windows ekosistemine getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda; birkaç ay önce gerçekleştirilen Build 2023 etkinliklerinde, Copilot isimli yapay zekâ aracının Windows'a ve Microsoft 365 gibi birinci taraf yazılımlara geleceğini zaten öğrendik. Şimdiyse Microsoft'un yeni planları ifşa oldu.

Windows işletim sistemi özelliklerini sızdırma konusunda güvenilir kaynaklardan bir tanesi olan Windows Central, Microsoft'un Windows 11 için vites artırdığını açıkladı. İddialara göre Microsoft, Windows 11'deki Paint, Fotoğraflar ve Ekran Alıntısı Aracı'na yapay zekâ tabanlı özellikler getirecek. Bunların bazılarının basit araçlar, bazılarının ise gelişmiş yapay zekâ özellikleri olacağı söyleniyor.

Paint, yazdığınız metin üzerinden resim çizecek!

Windows 11'in en dikkat çekici yapay zekâ özelliklerinden bir tanesi hiç şüphesiz ikonik resim çizme programı Paint ile ilgili olacak. Kullanıcılar, tıpkı DALL-E, Midjourney veya Bing Image Creator gibi yapay zekâ destekli araçlarda olduğu gibi Paint'te resimler çizdirebilecekler. Sistem oldukça basit çalışacak. Kullanıcının girdiği metin, bir tuval olarak oluşturulacak. Kullanıcı, yapay zekânın oluşturduğu tuvali dilediği gibi değiştirebilecek.

Fotoğraflar uygulamasından, fotoğraflardaki metin veya nesneleri kopyalayabileceksiniz!

Edinilen bilgilere göre Fotoğraflar uygulamasına gelecek yapay zekâ desteği ile kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunulacak. Öyle ki bir kullanıcı, Fotoğraflar uygulaması üzerinden açtığı bir görüntüdeki metinleri kopyalayıp, herhangi bir metin yazım uygulamasına gönderebilecek. Ayrıca, bir fotoğrafın içindeki herhangi bir nesne de yapay zekâ desteği ile kesilip, başka bir fotoğraf düzenleme uygulamasına aktarılabilecek.

Ekran Alıntısı Aracı da metinleri tespit edebilecek

Tıpkı Fotoğraflar uygulamasında olduğu gibi Ekran Alıntısı Aracı da metinleri analiz edecek şekilde yapay zekâ ile dizayn edilecek. Kullanıcı, ekran görüntüsünü aldığı bir sayfadaki tüm metinleri, bu yeni özellik sayesinde anında kopyalayabilecek.

Windows Central, Windows 11'in yapay zekâ destekli özelliklerinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak 21 Eylül'de yeni bir etkinlik düzenleneceği, bu etkinlikte yapay zekâ ile ilgili daha fazla açıklama yapılacağı söyleniyor. O etkinlik gerçekleştiğinde, bugün bahsettiğimiz özelliklerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabiliriz.