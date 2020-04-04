Regnant, Yeni LoL Takımıyla İlk Turnuvasına Çıkıyor

Geçtiğimiz yıl Dota 2 takımıyla Türkiye şampiyonluğuna uzanan espor kulübümüz Regnant, yetenekli oyunculara bol bol şans verdiği League of Legends takımıyla çeşitli turnuvalara katılmaya devam ediyor.
Kulübün yenilenen League of Legends takımı, bu akşam Undergruound Esports League turnuvasıyla ilk mücadelesini verecek. LoL oyuncularının deneyim kazanmalarına olanak tanıyacak Underground Esports League kapsamında Regnant bu akşam 19.00’da ilk maçına çıkıyor.
Regnant League of Legends kadrosu:
- Berkay "Botcuk" Açıkgöz
- Eren "ICU Yakiba" Kalın
- Enes "Cardinal" Akın
- Engin Taha "Layen" Kılıç
- Doğuş "Honyas" Bolat
- Takım koçu: Kubilay"Akiza"Bozca
Regnant’ın turnuvadaki ilk karşılaşmasını UEL Türkiye’nin buradaki Twitch hesabından akşam saat 19.00’da canlı olarak takip edebilirsiniz.
Ayrıca UEL Türkiye yetkilileri ve Regnant ekibinin yaptığı röportajı aşağıdan izlemeniz mümkün: