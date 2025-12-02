Rekabet Kurumu, Dyson Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklama ile Dyson Türkiye hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerde Dyson'ın rekabete aykırı bazı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklama ile Dyson Türkiye hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ülkemizde kablosuz süpürge ve saç bakım cihazlarıyla her geçen gün daha da popüler hâle gelen Dyson hakkında paralel ithalatı engelleme ve yeniden satış koşullarına müdahale iddiaları sonrası Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması:

Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında yürütülen önaraştırma sonucunda; şirketin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldı.

Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Dyson’ın;

Paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş,

Yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Dyson’ın, Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.

Bilmeyenler için seçici dağıtım sistemi; bir markanın ürünlerini tüm satıcılara değil, sadece belirli kriterleri karşılayan satıcılara verme prensibidir. Seçilen bu satıcılar da ürünleri yetkisiz başka satıcılara devretmeme sözü verir.