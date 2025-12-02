Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Rekabet Kurumu, Dyson Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklama ile Dyson Türkiye hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan incelemelerde Dyson'ın rekabete aykırı bazı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Rekabet Kurumu, Dyson Hakkında Soruşturma Başlattı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklama ile Dyson Türkiye hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ülkemizde kablosuz süpürge ve saç bakım cihazlarıyla her geçen gün daha da popüler hâle gelen Dyson hakkında paralel ithalatı engelleme ve yeniden satış koşullarına müdahale iddiaları sonrası Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması:

2

Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında yürütülen önaraştırma sonucunda; şirketin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldı.

Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Dyson’ın;

  • Paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş,
  • Yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Dyson’ın, Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.

Bilmeyenler için seçici dağıtım sistemi; bir markanın ürünlerini tüm satıcılara değil, sadece belirli kriterleri karşılayan satıcılara verme prensibidir. Seçilen bu satıcılar da ürünleri yetkisiz başka satıcılara devretmeme sözü verir.

Xiaomi, Dyson'dan %50 Daha Yüksek Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürgesini Duyurdu Xiaomi, Dyson'dan %50 Daha Yüksek Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürgesini Duyurdu
Hava Temizleyici Almaya Değer mi, Gerçekten de İşe Yarıyor mu? Hava Temizleyici Almaya Değer mi, Gerçekten de İşe Yarıyor mu?
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

GTA 6'dan İki Yeni Video Sızdırıldı (Animasyonlar Çok İyi Görünüyor)

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Yıl Sonu Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Ford, Buram Buram Mustang Kokan 2026 Model Mondeo'yu Tanıttı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim