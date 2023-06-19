Rekabet Kurumu, Google'a soruşturma açtı. Yapılan açıklamada, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edildiği ifade ediliyor. Peki o kanun maddesi ne diyor?

Rekabet Kurumu, teknoloji devi Google ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yetkililer, şirketin rekabete aykırı davrandığının tespit edildiğini ve bundan kaynaklı olarak da soruşturma açıldığını duyurdular. Rekabet Kurumu, Google'ı 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal etmekle suçluyor.

4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinde "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır." ifadelerine yer veriliyor. Buna paralel olarak, Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada da Google'ın kendini avantajlı hale getirdiği ifade ediliyor.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurumu açıklamasına buradan, 4054 sayılı Kanun'a buradan ulaşabilirsiniz.