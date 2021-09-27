Rekabet Kurumu'ndan, fahiş fiyatlar sebebiyle zincir marketlere açılan soruşturmayla ilgili açıklama geldi. Kurum, 27 Ekim'de sözlü savunma alınacağını duyurdu.

Rekabet Kurumu’ndan, 27 Ekim’de COVID-19 salgını boyunca zincir marketlerde yaşanan fiyat davranışlarının incelenmesi için açılan soruşturmada sözlü savunma alınacağına dair açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya dair daha önce “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasa alt üst oluyor” şeklinde konuşmuştu.

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecek:

Rekabet Kurumu, COVID-19 pandemisi boyunca zincir marketlerin fahiş fiyatlarda satış yapmasına yönelik açılan soruşturmada sözlü savunma noktasına gelindiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu; yaptığı açıklamada "Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kurul ayrıca, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin, web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak toplantı saatine kadar katılım formu doldurduktan sonra toplantıyı online olarak takip edebileceklerini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar:

Geçen hafta New York’ta açılışı yapılan Türkevi’nde basına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz” şeklinde açıklama yapmıştı.

Sorundan zincir marketlerin sorumlu olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, “Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da beş tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır” diye cevap vermişti.