Rekabet Kurumu, sahibinden.com Soruşturmasını Tamamladı: İşte Sonuç!

Rekabet Kurumu, sahibinden.com'a yönelik bir soruşturmayı tamamladı. Tarafların anlaşmasıyla tamamlanan soruşturma kapsamında sahibinden.com, Otobid hizmetini ön plana çıkaramayacak. İşte alınan kararın detayları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en popüler ikinci el ilan platformu sahibinden.com'a yönelik bir soruşturmasını tamamdı. Yapılan resmî açıklamaya göre soruşturmadan sahibinden.com'a bir ceza çıkmadı. Ancak sahibinden.com, bazı taahhütlere uymak zorunda olacak.

sahibinden.com'a yönelik soruşturma, platformun Otobid hizmeti ile ilgiliydi. Soruşturmaya konu olan mesele, sahibinden.com’un pazardaki gücünü Otobid lehine kullanma ihtimaliydi. Yapılan incelemeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve soruşturma da kapatılmış oldu.

İşte sahibinden.com'un verdiği sözler:

Başlıksız-1

  • sahibinden.com üzerinden araç ilanı veren kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde Otobid hizmetine yönlendirilmeyecek,
  • sahibinden.com üzerinden ilan verme sürecinde elde edilen kullanıcı verileri Otobid için kullanılmayacak,
  • otobid’e yönelik reklam harcamaları belirlenen eşiklerin aşılması durumunda sınırlandırılacak.

sahibinden.com'un verdiği taahhütler, Otobid'in ön plana çıkarılmasını, diğer platformlarla rekabet gücünün dolaylı olarak artırılmasını engellemiş olacak. Kullanıcı verilerinin Otobid için kullanılamayacak olması da öne çıkan hususlar arasında yer alıyor.

