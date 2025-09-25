Tümü Webekno
Rekabet Kurumu, Spotify'a Soruşturma Açıldığını Açıkladı: İşte Nedeni!

Rekabet Kurumu, Spotify'a soruşturma açılmasına karar verdi. Spotify'a yönelik soruşturma, iki ana başlık altında incelenecek. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik platformu Spotify, Türkiye'de uzun zamandır gündemdeydi. Bir yandan sanatçıların serzenişleri diğer yandan hükûmet yetkililerinin açıklamaları, platformu tartışmaya açmıştı. Spotify ise Türkiye'den çekilmenin de dahil olduğu tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rekabet Kurumu, Spotify'a soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre soruşturmanın başlıca iki nedeni bulunuyor. Bunlardan biri ayrımcılık iddiası, diğeri ise yıkıcı fiyatlama iddiası. Spotify, bu iddialar doğrultusunda incelenecek.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

Müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline getirdi. Alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiren bu platformlar, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkiledi.

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:

Ayrımcılık iddiası

Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

Yıkıcı fiyatlama iddiası

Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.

