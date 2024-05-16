Netflix, sadece belli ülkelerde sunulan reklamlı abonelik sistemiyle ilgili veriler paylaştı. Abone sayısının 1 yılda milyonlarca artarak 8'e katlandığı görüldü.

Netflix, 2022 yılının sonlarında kullanıcılara reklam gösteren daha uygun fiyatlı bir abonelik sistemi başlatmıştı. Örneğin ABD’de standart plan 15,49 dolar iken reklamlı plan 6,49 dolar. Bu sistemde, kullanıcılara saatte ortalama 4 dakikalık reklam gösteriliyor. Ayrıca bazı içerikler de yer almıyor. Reklamlı Netflix’in sadece belli ülkelerde yer aldığını da belirtmek gerek. Türkiye’de hâlâ yok.

Şimdi de şirket, yaklaşık 2 yıldır kullanımda olan reklamlı abonelik sistemiyle ilgili verileri paylaştı. Sistemin dünya çapında önemli bir eşiği geride bıraktığı ifade edildi.

Reklamlı abonelerin sayısı bir yılda 5 milyondan 40 milyona çıktı

Netflix’in açıklamalarına göre dünya çapındaki reklamlı abone sayısı 40 milyona çıktı. Şirketten bir yönetici, bu yılın başlarında 23 milyon aboneye sahip olduklarını ifade etmişti. Bu da çok kısa bir süreçte 17 milyon artış gösterdiği anlamına geliyor. Tam bir yıl öncesinde (Mayıs 2023) ise 5 milyon abonesi vardı. Bu da bir senede 35 milyonluk dev bir artış demek.

Bunun yanı sıra platform, sistemin yer aldığı ülkelerde yeni abone olanların %40’ının reklamlı aboneliği tercih ettiğini de ekledi. Platformun fiyatlarının her yerde ciddi oranda yükselmesi nedeniyle bu oranın normal olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix’in dünya çapında 270 milyon aboneye sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu da hâlâ reklamsız abonelerin sayısı daha fazla demek. Ancak sadece belli ülkelerde olduğunu düşünürsek azımsanamayacak olduğunu anlayabiliyoruz. Sistemin erişilebilirliği arttığında abonelerin sayısının da ciddi oranda yükseleceğini tahmin etmek yanlış olmaz.