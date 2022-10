Kullanıcılarına reklamsız bir Instagram deneyimi vadeden OG App isimli uygulama gerçekten de güvenli mi? Uygulama şu anda Play Store ve App Store’da bulunuyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, sürekli olarak yeni yeni güncellemeler ile dünyanın en büyük ‘Super App’i olma yolunda hızla ilerliyor. Tabii kimi zaman bu güncellemeler kullanıcıların hoşuna gitmiyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün Instagram, eski tasarıma az da olsa geri dönerek bildirimler sekmesini mağaza sekmesinin yerine koymuştu. Bunu gören pek çok kullanıcı da Instagram’ın eskiye dönmesi gerektiğini belirtmişti. ABD’li bir özel şirket, kullanıcıların bu seslenişi duyarak eski Instagram’ı “OG App” isimli bir uygulama ile geri getirdi. Uygulamanın ne kadar güvenli olduğu ise bir soru işareti.

Eski Instagram, reklamsız geri döndü

OG App isimli bu uygulama, Instagram’ın mobil tarayıcı sürümünü reklamsız ve bazı ekstra özelliklerle birlikte sunuyor. Haziran ayında kurulan Un1feed isimli şirket tarafından oluşturulan bu uygulama, aslında Twitter, Reddit, Instagram ve Snapchat gibi platformları tek bir çatı altında toplamak için tasarlandı. Ancak uygulama şu anda sadece Instagram’ı destekliyor.

İran asıllı melek yatırımcı Ali Partovi tarafından tamı tamına 1 milyon dolarlık yatırım alan şirket, iddia ettiğine göre verilerinizin hiçbirini saklamıyor ve sadece kullanıcılarına “daha kaliteli bir Instagram deneyimi” yaşatmak istiyor. Şirket yetkilileri aynı zamanda şu anda kullanıcılardan “Premium özellikler” adı altında para almak istemediklerini ve uzun bir süre boyunca uygulamayı ücretsiz tutmak istediklerini dile getirdi.

Peki OG App kullanıcılara neler sunuyor?

Uygulamayı ilk indirdiğinizde uygulama sizden OG App sistemine Google hesabınız ya da telefon numaranızla kaydolmanızı istiyor. Daha sonrasında ise Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Basit şekilde anlatmak gerekirse Instagram uygulamasının mobil tarayıcı sürümü olan bu uygulamayı kullanarak fotoğraf ve hikâye paylaşamıyorsunuz.

Ancak OG App, kullanıcılara Instagram reklamlarının olmadığı, özel gönderi akışları oluşturabileceğiniz, isteğinize göre reels ve keşfet sekmelerini gizleyebileceğiniz bir sistem sunuyor. Bu sistemin en çok dikkat çeken özelliği ise (eğer isterseniz) 24 saatten eski gönderileri akışınızda göstermiyor. Bu sayede sürekli olarak Instagram’daki eski gönderilere bakarak uygulamada saatler harcamıyorsunuz. Ayrıca uygulamada gönderi ve hikâye indirme gibi özellikler de bulunmuyor.

OG App’i InstaAero ve Instader gibi uygulamalarla kıyasladığımızda aslında OG App’in bir modlanmış Instagram uygulaması olmadığı ve “Boost for Reddit”, “Talon for Twitter” gibi bir istemci (client) olduğu belli oluyor. Ancak yine de sisteme giriş yaparken hem Google hesabınızı hem de Instagram hesabınızı bu şirkete kelimenin tam anlamıyla teslim ediyorsunuz. Geliştirici firma her ne kadar bir melek yatırımcı tarafından yatırım almış olsa da geliştiricinin ne kadar güvenilir olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

Uygulama şu anda Play Store ve App Store üzerinden indirilebilir durumda. Ancak uygulamayı cihazınıza yüklemeden önce iki kere düşünmekte fayda var.

*Webtekno ekibi, uygulama nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir sorundan sorumlu değildir.